На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские инкассаторы в течение нескольких лет ввозят в страну иностранную валюту и золото из Австрии через Венгрию, сообщил изданию "Страна.ua" источник в "Ощадбанке".

"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов", — утверждает сотрудник.