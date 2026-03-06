Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии
21:51 06.03.2026 (обновлено: 00:43 07.03.2026)
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии - РИА Новости, 07.03.2026
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии
Украинские инкассаторы в течение нескольких лет ввозят в страну иностранную валюту и золото из Австрии через Венгрию, сообщил изданию "Страна.ua" источник в... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-06T21:51:00+03:00
2026-03-07T00:43:00+03:00
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии

Украина несколько лет ввозила валюту и золото из Австрии через Венгрию

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские инкассаторы в течение нескольких лет ввозят в страну иностранную валюту и золото из Австрии через Венгрию, сообщил изданию "Страна.ua" источник в "Ощадбанке".
"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов", — утверждает сотрудник.
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты
Вчера, 17:23
По данным "Страны", начиная с 2022 года инкассаторские службы банков начали перевозить наличные ценности из Европы, главным образом из Австрии, только наземным транспортом. Ранее валюту и металлы доставляли авиарейсами в аэропорт Борисполь.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев
Вчера, 15:31
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через страну уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. Кроме того, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Министр потребовал объяснить, почему через государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.
Министр подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат объяснений от украинских властей.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Венгрии экс-генерала украинских спецслужб задержали за отмывание денег
Вчера, 12:16
 
В мире Украина Венгрия Австрия Петер Сийярто
 
 
