На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские инкассаторы в течение нескольких лет ввозят в страну иностранную валюту и золото из Австрии через Венгрию, сообщил изданию "Страна.ua" источник в "Ощадбанке".
"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов", — утверждает сотрудник.
По данным "Страны", начиная с 2022 года инкассаторские службы банков начали перевозить наличные ценности из Европы
, главным образом из Австрии
, только наземным транспортом. Ранее валюту и металлы доставляли авиарейсами в аэропорт Борисполь
.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины
, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия
потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто
, с начала года Украина перевезла через страну уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. Кроме того, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Министр потребовал объяснить, почему через государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.
Министр подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат объяснений от украинских властей.