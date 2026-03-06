Рейтинг@Mail.ru
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 06.03.2026 (обновлено: 16:51 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/vengriya-2078989320.html
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты - РИА Новости, 06.03.2026
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты
Власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:30:00+03:00
2026-03-06T16:51:00+03:00
в мире
венгрия
австрия
украина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079068275_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_8064916af14662a5961f785e6431e30f.jpg
https://ria.ru/20260306/siyyarto-2078990412.html
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
венгрия
австрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079068275_137:0:1021:663_1920x0_80_0_0_3cf7397aee4999a64cadfc52984af8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, австрия, украина, петер сийярто
В мире, Венгрия, Австрия, Украина, Петер Сийярто
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты

Сийярто: Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты

© Фото : Правительство ВенгрииВалюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Правительство Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину
Вчера, 13:27
"Мы требуем объяснения, почему украинцы перевозили такую ​​большую сумму наличных денег через Венгрию в последние месяцы. Для чего они используют эти деньги, чьи это деньги... Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны по этим серьезным вопросам", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Министр подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат объяснений от украинских властей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
5 марта, 22:30
 
В миреВенгрияАвстрияУкраинаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала