Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты - РИА Новости, 06.03.2026
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты
Власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование
2026-03-06
2026-03-06T13:30:00+03:00
2026-03-06T16:51:00+03:00
в мире
венгрия
австрия
украина
петер сийярто
Сийярто: Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.
"Мы требуем объяснения, почему украинцы перевозили такую большую сумму наличных денег через Венгрию в последние месяцы. Для чего они используют эти деньги, чьи это деньги... Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны по этим серьезным вопросам", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Министр подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат объяснений от украинских властей.