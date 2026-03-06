Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты

Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.

"Мы требуем объяснения, почему украинцы перевозили такую ​​большую сумму наличных денег через Венгрию в последние месяцы. Для чего они используют эти деньги, чьи это деньги... Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны по этим серьезным вопросам", - приводит слова Сийярто агентство MTI.