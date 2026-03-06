Будапешт потребовал от Киева объяснений о назначении перевозимых денег

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Будапешт требует, чтобы Киев с учетом предстоящих венгерских парламентских выборов объяснил, остается ли на территории Венгрии часть перевозимых на Украину денег и в чьих интересах их используют, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мы требуем! Мы не просим, ​​мы требуем, чтобы украинцы прекратили вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, прекратили угрожать и шантажировать, и поняли, что Венгрия - страна венгров, будущее которой можем решить только мы, венгерский народ", - подчеркнул он.