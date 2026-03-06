https://ria.ru/20260306/vengrija-2079128882.html
Будапешт потребовал от Киева объяснений о назначении перевозимых денег
Будапешт потребовал от Киева объяснений о назначении перевозимых денег - РИА Новости, 06.03.2026
Будапешт потребовал от Киева объяснений о назначении перевозимых денег
Будапешт требует, чтобы Киев с учетом предстоящих венгерских парламентских выборов объяснил, остается ли на территории Венгрии часть перевозимых на Украину...
Будапешт потребовал от Киева объяснений о назначении перевозимых денег
Сийярто: Будапешт требует от Киева объяснить, на что тратят перевозимые деньги
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Будапешт требует, чтобы Киев с учетом предстоящих венгерских парламентских выборов объяснил, остается ли на территории Венгрии часть перевозимых на Украину денег и в чьих интересах их используют, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Скажите нам, эти деньги только проходят через Венгрию
, или иногда остаются здесь, кто их тратит и в чьих интересах они расходуются? Мы требуем немедленного объяснения всего этого", - сказал Сийярто
на протесте против шантажа Украины
у украинского посольства в Будапеште
.
По его словам, в случае победы на выборах венгерской оппозиционной партии "Тиса" Венгрия будет втянута в конфликт на Украине, а Киев
вступит в ЕС
, однако если выиграет партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
"Фидес", то в Венгрии сохранятся "мир и безопасность", деньги венгров пойдут на развитие благосостояния народа, а Украина "ни за что в жизни не вступит в ЕС".
"Мы требуем! Мы не просим, мы требуем, чтобы украинцы прекратили вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, прекратили угрожать и шантажировать, и поняли, что Венгрия - страна венгров, будущее которой можем решить только мы, венгерский народ", - подчеркнул он.