20:55 06.03.2026 (обновлено: 21:12 06.03.2026)
Будапешт потребовал от Киева объяснений о назначении перевозимых денег
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Будапешт требует, чтобы Киев с учетом предстоящих венгерских парламентских выборов объяснил, остается ли на территории Венгрии часть перевозимых на Украину денег и в чьих интересах их используют, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Скажите нам, эти деньги только проходят через Венгрию, или иногда остаются здесь, кто их тратит и в чьих интересах они расходуются? Мы требуем немедленного объяснения всего этого", - сказал Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.
По его словам, в случае победы на выборах венгерской оппозиционной партии "Тиса" Венгрия будет втянута в конфликт на Украине, а Киев вступит в ЕС, однако если выиграет партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", то в Венгрии сохранятся "мир и безопасность", деньги венгров пойдут на развитие благосостояния народа, а Украина "ни за что в жизни не вступит в ЕС".
"Мы требуем! Мы не просим, ​​мы требуем, чтобы украинцы прекратили вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, прекратили угрожать и шантажировать, и поняли, что Венгрия - страна венгров, будущее которой можем решить только мы, венгерский народ", - подчеркнул он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Вчера, 20:37
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
