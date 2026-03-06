Рейтинг@Mail.ru
Украинцев, задержанных в Венгрии, вышлют из страны в течение дня - РИА Новости, 06.03.2026
14:53 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vengrija-2079029174.html
Украинцев, задержанных в Венгрии, вышлют из страны в течение дня
Украинцев, задержанных в Венгрии, вышлют из страны в течение дня - РИА Новости, 06.03.2026
Украинцев, задержанных в Венгрии, вышлют из страны в течение дня
Задержанные при перевозки валюты из Австрии на Украину семь украинских граждан, включая бывшего генерала СБУ, будут высланы из Венгрии в течение дня, заявил... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:53:00+03:00
2026-03-06T14:53:00+03:00
в мире
украина
венгрия
австрия
золтан ковач
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079016234_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_9fe01f730a3c2dcff181fca5d92a8aad.jpg
https://ria.ru/20260207/orban-2072916107.html
украина
венгрия
австрия
в мире, украина, венгрия, австрия, золтан ковач, служба безопасности украины
В мире, Украина, Венгрия, Австрия, Золтан Ковач, Служба безопасности Украины
Украинцев, задержанных в Венгрии, вышлют из страны в течение дня

Венгрия вышлет из страны задержанных при перевозке валюты из Австрии украинцев

© REUTERS / Bernadett SzaboШтаб-квартира венгерского Центра по борьбе с терроризмом (TEK) в Будапеште
Штаб-квартира венгерского Центра по борьбе с терроризмом (TEK) в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Штаб-квартира венгерского Центра по борьбе с терроризмом (TEK) в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Задержанные при перевозки валюты из Австрии на Украину семь украинских граждан, включая бывшего генерала СБУ, будут высланы из Венгрии в течение дня, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.
"NAV раскрыло личности семи граждан Украины, арестованных властями по делу о перевозке крупных сумм наличных денег и золота по Венгрии... Венгерские власти сегодня вышлют с территории Венгрии всех семерых упомянутых лиц", - написал Ковач в соцсети Facebook*.
По его словам, в ходе расследования выяснилось, что операцией руководил бывший генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС Украины, в операции также участвовали "несколько человек с военным опытом".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреУкраинаВенгрияАвстрияЗолтан КовачСлужба безопасности Украины
 
 
