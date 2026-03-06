Украинцев, задержанных в Венгрии, вышлют из страны в течение дня

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Задержанные при перевозки валюты из Австрии на Украину семь украинских граждан, включая бывшего генерала СБУ, будут высланы из Венгрии в течение дня, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.