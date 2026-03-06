Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе"
10:12 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vengrija-2078933057.html
СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе"
СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе" - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе"
Венгрия не собирается уступать в споре с Украиной из-за работоспособности нефтепровода "Дружба", продолжая блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:12:00+03:00
2026-03-06T10:12:00+03:00
СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе"

Bild: Венгрия не собирается уступать Украине в споре из-за работы "Дружбы"

Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба"
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Егор Еремов
Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Венгрия не собирается уступать в споре с Украиной из-за работоспособности нефтепровода "Дружба", продолжая блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что ЕК обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии. Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Венгрии допустить комиссию.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма
Вчера, 10:03
"Венгрия не отступает от своей позиции и по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина уступила в ожесточенном споре из-за вышедшего из строя трубопровода, ...прежде чем рассматривать возможность предоставления кредита", - пишет газета.
Издание отмечает, что юридически обойти отказ Венгрии в предоставлении кредита Киеву практически невозможно. По мнению газеты, из-за отсутствия юридических способов, Еврокомиссии остаётся лишь попытаться переубедить Виктора Орбана.
Как сообщили Politico чиновники ЕК, единственным вариантом уговорить Будапешт и "выйти из тупика" остается отправка миссии для проверки состояния "Дружбы". Однако организация такой миссии может стать сложной задачей по соображениям безопасности. Ситуацию усложняют Венгрия и Словакия, которые поддерживают тесные связи с Москвой и настаивают на возможности самостоятельно отбирать делегатов для участия в миссии, отмечает издание.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
5 марта, 17:01
 
