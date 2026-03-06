СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Венгрия не собирается уступать в споре с Украиной из-за работоспособности нефтепровода "Дружба", продолжая блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что ЕК обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии. Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Венгрии допустить комиссию.
"Венгрия не отступает от своей позиции и по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина уступила в ожесточенном споре из-за вышедшего из строя трубопровода, ...прежде чем рассматривать возможность предоставления кредита", - пишет газета.
Издание отмечает, что юридически обойти отказ Венгрии в предоставлении кредита Киеву практически невозможно. По мнению газеты, из-за отсутствия юридических способов, Еврокомиссии остаётся лишь попытаться переубедить Виктора Орбана.
Как сообщили Politico чиновники ЕК, единственным вариантом уговорить Будапешт и "выйти из тупика" остается отправка миссии для проверки состояния "Дружбы". Однако организация такой миссии может стать сложной задачей по соображениям безопасности. Ситуацию усложняют Венгрия и Словакия, которые поддерживают тесные связи с Москвой и настаивают на возможности самостоятельно отбирать делегатов для участия в миссии, отмечает издание.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.