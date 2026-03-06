СМИ: Венгрия не собирается уступать Украине в споре о "Дружбе"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Венгрия не собирается уступать в споре с Украиной из-за работоспособности нефтепровода "Дружба", продолжая блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Венгрия не отступает от своей позиции и по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина уступила в ожесточенном споре из-за вышедшего из строя трубопровода, ...прежде чем рассматривать возможность предоставления кредита", - пишет газета.