Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сокрушительный ответ российской армии за удары по мирным городам разнес в щепки базы наемников и ВСУ. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.

На суше и на море

Под удар попали объекты энергетики и транспорта, сообщило Министерство обороны России.

"Нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке.

В том числе уничтожено два бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Также армия России ликвидировала установку РСЗО HIMARS.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Разгром на Запорожье

Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

Благодаря полученным разведывательными дронами данным о движении бронетехники ВСУ, прицельными ударами БПЛА было нанесено огневое поражение технике противника на маршрутах выдвижения и в прилегающих лесополосах.

"В результате ударов поражены БМП-1, БМП Bradley и бронированная машина "Хамви". Также бронеавтомобиль "Новатор", ранее подорвавшийся на мине и остановившийся на дороге, был добит точным ударом FPV-дрона. Еще одна боевая бронированная машина ВСУ, пытавшаяся укрыться в лесополосе, уничтожена точечным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет", — написали на сайте Минобороны.

Уничтожение бронетехники противника сорвало переброску резервов и не позволило боевикам ВСУ укрепить позиции.

"Молния-2" разит противника

Хорошо отработали бойцы войск беспилотных систем и на других направлениях.

Дроноводы группировки "Север" обнаружили и поразили средства связи противника в Сумской области.

Боевые расчеты БПЛА "Молния-2" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском и Днепропетровском направлениях.

Операторы FPV-истребителей 27-й мотострелковой бригады группировки "Запад" воздушным тараном сбили беспилотники подразделений ВСУ в Харьковской области.

Расчет ударного БПЛА "Ланцет" 120-й дивизии морской пехоты группировки "Центр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку противника на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

"Торнадо" снес переправу

Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку.

"В результате прямого попадания переправа была полностью разрушена. Контроль поражения цели осуществлялся расчетом БПЛА", — написали на сайте Минобороны.

Благодаря слаженным действиям артиллеристов противник лишился возможности оперативно перебрасывать резервы, технику и боеприпасы через реку.

По складам техники

Морские пехотинцы российской группировки войск "Центр" уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на Добропольском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения.

"Было видно крупное скопление — до пяти-шести машин и значительное количество личного состава. После удара началось мощное возгорание, внутри находились боеприпасы и топливо", — рассказал старший наводчик боевой машины с позывным Калуга.

"Мы заняли огневую позицию, отработали порядка десяти снарядов и начали отход. Примерно через километр по радиостанции поступила команда повторно нанести удар по тем же координатам", — добавил командир боевой машины с позывным Десна.

Точный выстрел

Нанесли огневое поражение противнику артиллеристы и на других направлениях.

Расчеты самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили места размещения ВСУ в Запорожской области. Серией точных залпов уничтожены несколько пунктов размещения ВСУ в зданиях и ангарах.