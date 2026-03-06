Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сокрушительный ответ российской армии за удары по мирным городам разнес в щепки базы наемников и ВСУ. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.
На суше и на море
Под удар попали объекты энергетики и транспорта, сообщило Министерство обороны России.
"Нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке.
В том числе уничтожено два бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Также армия России ликвидировала установку РСЗО HIMARS.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Разгром на Запорожье
Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA в зоне проведения спецоперации
Благодаря полученным разведывательными дронами данным о движении бронетехники ВСУ, прицельными ударами БПЛА было нанесено огневое поражение технике противника на маршрутах выдвижения и в прилегающих лесополосах.
"В результате ударов поражены БМП-1, БМП Bradley и бронированная машина "Хамви". Также бронеавтомобиль "Новатор", ранее подорвавшийся на мине и остановившийся на дороге, был добит точным ударом FPV-дрона. Еще одна боевая бронированная машина ВСУ, пытавшаяся укрыться в лесополосе, уничтожена точечным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет", — написали на сайте Минобороны.
Уничтожение бронетехники противника сорвало переброску резервов и не позволило боевикам ВСУ укрепить позиции.
"Молния-2" разит противника
Хорошо отработали бойцы войск беспилотных систем и на других направлениях.
Дроноводы группировки "Север" обнаружили и поразили средства связи противника в Сумской области.
Боевые расчеты БПЛА "Молния-2" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском и Днепропетровском направлениях.
Операторы FPV-истребителей 27-й мотострелковой бригады группировки "Запад" воздушным тараном сбили беспилотники подразделений ВСУ в Харьковской области.
Расчет ударного БПЛА "Ланцет" 120-й дивизии морской пехоты группировки "Центр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку противника на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.
"Торнадо" снес переправу
Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку.
"В результате прямого попадания переправа была полностью разрушена. Контроль поражения цели осуществлялся расчетом БПЛА", — написали на сайте Минобороны.
Благодаря слаженным действиям артиллеристов противник лишился возможности оперативно перебрасывать резервы, технику и боеприпасы через реку.
По складам техники
Морские пехотинцы российской группировки войск "Центр" уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на Добропольском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения.
"Было видно крупное скопление — до пяти-шести машин и значительное количество личного состава. После удара началось мощное возгорание, внутри находились боеприпасы и топливо", — рассказал старший наводчик боевой машины с позывным Калуга.
"Мы заняли огневую позицию, отработали порядка десяти снарядов и начали отход. Примерно через километр по радиостанции поступила команда повторно нанести удар по тем же координатам", — добавил командир боевой машины с позывным Десна.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Точный выстрел
Нанесли огневое поражение противнику артиллеристы и на других направлениях.
Расчеты самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили места размещения ВСУ в Запорожской области. Серией точных залпов уничтожены несколько пунктов размещения ВСУ в зданиях и ангарах.
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. "Точный выстрел — и вражеские укрытия превратились в развалины", — сообщило МО.