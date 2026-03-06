Виталий Королев в преддверии 8 марта наградил жительниц Верхневолжья

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев в преддверии Международного женского дня вручил награды жительницам региона - лучшим педагогам, медикам, работникам культуры, промышленности, лесного хозяйства и госорганов, военнослужащим и волонтерам, сообщает пресс-служба облправительства.
Врио губернатора поблагодарил женщин Верхневолжья за воспитание новых поколений достойных граждан России, вклад в сбережение здоровья людей, сохранение истории, культурных и природных богатств, производство важной для страны продукции.
"Для меня особая честь вручить награды тем, кто по зову сердца выполняет воинский и служебный долг, работает в прифронтовых госпиталях и волонтерских отрядах. Вы доказали: когда речь идет о будущем Родины, самоотверженность и отзывчивость наших женщин, способность помогать и дарить теплоту сердец не знают границ", – приводятся в сообщении слова Королева.
Медали Луки Крымского удостоена врач детской городской клинической больницы № 1 Татьяна Ткачева, которая добровольцем отправилась в зону СВО, где трудилась врачом-офтальмологом. Благодарность президента РФ вручена медсестре Сонковской ЦРБ Наталье Суворовой, посвятившей своему делу более 50 лет. Благодарности губернатора Тверской области удостоена лейтенант Ольга Камалдина, выполнявшая боевые задачи на территориях Северо-Кавказского региона, ДНР и ЛНР. Эта же награда вручена участнице СВО, гвардии старшему сержанту Анне Бордуновой и руководителю волонтерского отряда "БлагоДарю" из Лихославльского округа Ксении Ситниковой, которая занимается сбором гуманитарных грузов для защитников страны и другими социальными проектами. Почетным знаком "Слава Матери" награждена Алеся Дроботенко из Калининского округа, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей.
Глава региона также поздравил представительниц предприятий и учреждений, которым присвоены почетные отраслевые звания. Заслуженным лесоводом Российской Федерации стала начальник Селижаровского отдела Осташковского лесничества Любовь Беляева. Региональных почетных званий в своих сферах удостоены заместитель редактора еженедельника "Аргументы и факты в Твери" Елена Семко, заведующая Осташковским краеведческим музеем Наталья Бодрова, заведующая труппой Тверского областного академического театра драмы Елена Рагузина, сборщица Кимрской фабрики имени Горького Марина Шанаурина, начальник аналитического отдела Управления ФНС по Тверской области Елена Мизерная, директор Бологовской средней школы Любовь Яковлева. Знаком Губернатора "Во благо земли Тверской" награждена руководитель студии районного Дома народного творчества из Бежецкого округа Тамара Никитина.