Виталий Королев в преддверии 8 марта наградил жительниц Верхневолжья

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев в преддверии Международного женского дня вручил награды жительницам региона - лучшим педагогам, медикам, работникам культуры, промышленности, лесного хозяйства и госорганов, военнослужащим и волонтерам, сообщает пресс-служба облправительства.

Врио губернатора поблагодарил женщин Верхневолжья за воспитание новых поколений достойных граждан России, вклад в сбережение здоровья людей, сохранение истории, культурных и природных богатств, производство важной для страны продукции.

"Для меня особая честь вручить награды тем, кто по зову сердца выполняет воинский и служебный долг, работает в прифронтовых госпиталях и волонтерских отрядах. Вы доказали: когда речь идет о будущем Родины, самоотверженность и отзывчивость наших женщин, способность помогать и дарить теплоту сердец не знают границ", – приводятся в сообщении слова Королева.

Медали Луки Крымского удостоена врач детской городской клинической больницы № 1 Татьяна Ткачева, которая добровольцем отправилась в зону СВО, где трудилась врачом-офтальмологом. Благодарность президента РФ вручена медсестре Сонковской ЦРБ Наталье Суворовой, посвятившей своему делу более 50 лет. Благодарности губернатора Тверской области удостоена лейтенант Ольга Камалдина, выполнявшая боевые задачи на территориях Северо-Кавказского региона, ДНР и ЛНР. Эта же награда вручена участнице СВО, гвардии старшему сержанту Анне Бордуновой и руководителю волонтерского отряда "БлагоДарю" из Лихославльского округа Ксении Ситниковой, которая занимается сбором гуманитарных грузов для защитников страны и другими социальными проектами. Почетным знаком "Слава Матери" награждена Алеся Дроботенко из Калининского округа, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей.