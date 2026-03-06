https://ria.ru/20260306/turisty-2078961904.html
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере - РИА Новости, 06.03.2026
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере
Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля и которая должна его...
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля и которая должна его покинуть 7 марта, рассказала, что им разрешили остаться на судне с обеспечением питанием и водой.
По ее данным, размещено объявление о том, что посольство РФ в Катаре договорилось с администрацией лайнера о том, что туристы остаются на лайнере и после 7 марта, на неопределенный срок, питание и вода будут предоставлены. Она уточнила, что есть туристы, которые самостоятельно приняли решение добираться до дома за свой счет, они выезжают на автобусах в Саудовскую Аравию.
"Пока именно мое решение остаться. Я с ребенком, и дома ждут еще двое детей, на самостоятельные риски пока я не готова... Билеты сейчас стоят на меня и ребенка в районе 250 тысяч рублей до Москвы", - сказала она РИА Новости.
Лесникова пояснила, что 5 марта состоялся визит представителя посольства РФ
в Катаре
на лайнер. Она уточнила, что, предварительно, к 7 марта должно появиться понимание о предоставлении гостиниц, но ситуация с вывозом туристов на автобусах к местам вылета до настоящего времени непонятная из-за закрытого неба.
Ранее туристка сообщала РИА Новости, что их тур начался 23 февраля из порта Дубай
и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха
их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере порядка 200 российских туристов, 7 марта они должны покинуть лайнер. Туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре, в ответном письме указано, что посольство включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.