Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля и которая должна его покинуть 7 марта, рассказала, что им разрешили остаться на судне с обеспечением питанием и водой.

По ее данным, размещено объявление о том, что посольство РФ в Катаре договорилось с администрацией лайнера о том, что туристы остаются на лайнере и после 7 марта, на неопределенный срок, питание и вода будут предоставлены. Она уточнила, что есть туристы, которые самостоятельно приняли решение добираться до дома за свой счет, они выезжают на автобусах в Саудовскую Аравию.

"Пока именно мое решение остаться. Я с ребенком, и дома ждут еще двое детей, на самостоятельные риски пока я не готова... Билеты сейчас стоят на меня и ребенка в районе 250 тысяч рублей до Москвы", - сказала она РИА Новости.

Лесникова пояснила, что 5 марта состоялся визит представителя посольства РФ Катаре на лайнер. Она уточнила, что, предварительно, к 7 марта должно появиться понимание о предоставлении гостиниц, но ситуация с вывозом туристов на автобусах к местам вылета до настоящего времени непонятная из-за закрытого неба.