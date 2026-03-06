Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 06.03.2026 (обновлено: 12:17 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/turisty-2078961904.html
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере - РИА Новости, 06.03.2026
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере
Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля и которая должна его... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:49:00+03:00
2026-03-06T12:17:00+03:00
россия
катар
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078966581_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_6f098562fd920d8f6f04b2ad98470b63.jpg
https://ria.ru/20260305/dubay-2078869723.html
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078863338.html
россия
катар
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078966581_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_eea3504e49ded434c8c9722e218b7912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, катар, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Катар, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем в Катаре лайнере

РИА Новости: туристка рассказала о разрешении остаться на застрявшем лайнере

© REUTERS / NurPhoto/Noushad ThekkayilКруизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана. 2 марта 2026
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Noushad Thekkayil
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана. 2 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля и которая должна его покинуть 7 марта, рассказала, что им разрешили остаться на судне с обеспечением питанием и водой.
По ее данным, размещено объявление о том, что посольство РФ в Катаре договорилось с администрацией лайнера о том, что туристы остаются на лайнере и после 7 марта, на неопределенный срок, питание и вода будут предоставлены. Она уточнила, что есть туристы, которые самостоятельно приняли решение добираться до дома за свой счет, они выезжают на автобусах в Саудовскую Аравию.
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
5 марта, 22:24
"Пока именно мое решение остаться. Я с ребенком, и дома ждут еще двое детей, на самостоятельные риски пока я не готова... Билеты сейчас стоят на меня и ребенка в районе 250 тысяч рублей до Москвы", - сказала она РИА Новости.
Лесникова пояснила, что 5 марта состоялся визит представителя посольства РФ в Катаре на лайнер. Она уточнила, что, предварительно, к 7 марта должно появиться понимание о предоставлении гостиниц, но ситуация с вывозом туристов на автобусах к местам вылета до настоящего времени непонятная из-за закрытого неба.
Ранее туристка сообщала РИА Новости, что их тур начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере порядка 200 российских туристов, 7 марта они должны покинуть лайнер. Туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре, в ответном письме указано, что посольство включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, как себя ведут жители Дубая при работе ПВО
5 марта, 21:27
 
РоссияКатарДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала