Прилетевшая из Дубая туристка расплакалась после посадки в России - РИА Новости, 06.03.2026
22:59 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/turistka-2079144972.html
Прилетевшая из Дубая туристка расплакалась после посадки в России
Российская туристка, которая долго ждала возможности попасть на рейс из Дубая в Екатеринбург, рассказала РИА Новости, что после приземления в аэропорту...
2026-03-06T22:59:00+03:00
2026-03-06T22:59:00+03:00
Прилетевшая из Дубая туристка расплакалась после посадки в России

РИА Новости: туристка рассказала, что после приземления в РФ плакала от эмоций

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Российская туристка, которая долго ждала возможности попасть на рейс из Дубая в Екатеринбург, рассказала РИА Новости, что после приземления в аэропорту пассажиры самолета осыпали пилотов словами благодарности и одарили овациями, а у нее даже слезы навернулись на глаза, по ее словам, от эмоций и пережитого за эти дни напряжения.
«
"Как приземлились все в самолете аплодировали пилотам и благодарили их. У меня от напряжения слезы появились от эмоций... Я давно таких овации не слышала, аплодировали очень громко и слова благодарности от многих пассажиров прозвучали. Мы лично русскоговорящей стюардессе сказали, чтобы пилотам передала: что они мегакрутые и мы благодарим и восхищаемся ими", - сказала туристка.
По ее словам, все эти дни она и дети тяжело переживали взрывы в Дубае, накануне отъезда ночью из-за стресса она не могла нормально уснуть.
«
"Все прислушивалась, боялась хлопков. В чате написали, что как мы вылетели, всем пришло оповещение о ЧП, чтобы срочно эвакуировались в укрытия. Бог уберег нас", - пояснила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
