Россиянин рассказал, как его багаж улетел из Дубая без него

Турист из Москвы, который не смог улететь из Дубая в конце февраля, рассказал РИА Новости, что ждал возвращения своего багажа несколько дней, пока не оказалось,
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Турист из Москвы, который не смог улететь из Дубая в конце февраля, рассказал РИА Новости, что ждал возвращения своего багажа несколько дней, пока не оказалось, что чемодан уже во "Внуково".
Максим должен был вылететь из Дубая
28 февраля рейсом FZ989, он зарегистрировался на рейс и сдал багаж.
"Вчера поехал вечером узнать, как забрать. Показал бирки на багаж. Мне сказали, что найдут, подготовят и отдадут. Все хорошо, утром заберете. Однако утром пришло сообщение в WhatsApp, что ваш багаж улетел во "Внуково" на рейсе FZ8489. Позвонил во "Внуково", подтвердили, что багаж уже у них, сказали - как вернетесь, заберете", - поведал собеседник.
США
и Израиль
нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.