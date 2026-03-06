Россиянин рассказал, как его багаж улетел из Дубая без него

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Турист из Москвы, который не смог улететь из Дубая в конце февраля, рассказал РИА Новости, что ждал возвращения своего багажа несколько дней, пока не оказалось, что чемодан уже во "Внуково".

"Вчера поехал вечером узнать, как забрать. Показал бирки на багаж. Мне сказали, что найдут, подготовят и отдадут. Все хорошо, утром заберете. Однако утром пришло сообщение в WhatsApp, что ваш багаж улетел во "Внуково" на рейсе FZ8489. Позвонил во "Внуково", подтвердили, что багаж уже у них, сказали - как вернетесь, заберете", - поведал собеседник.