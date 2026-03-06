"Тысячи жизней": план Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе

Профессор также отметил, что положение Трампа сейчас уязвимо, поскольку агрессия против Ирана существенно повлияет на экономику Соединенных Штатов, приведя к росту цен на нефть.

В пятницу журнал Time сообщил, что Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции. Он при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции.