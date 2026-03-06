Рейтинг@Mail.ru
"Тысячи жизней": план Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
17:14 06.03.2026
"Тысячи жизней": план Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
"США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска, потому что Иран огромен и насчитывает около 93 миллионов жителей. Это стоило бы Вашингтону и Тель-Авиву тысяч жизней", — считает он.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов по Ирану
Вчера, 15:46
Профессор также отметил, что положение Трампа сейчас уязвимо, поскольку агрессия против Ирана существенно повлияет на экономику Соединенных Штатов, приведя к росту цен на нефть.
В пятницу журнал Time сообщил, что Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции. Он при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Трамп заявил, что примет только капитуляцию Ирана
Вчера, 16:54
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
Вчера, 14:35
 
В мире Иран США Израиль Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
