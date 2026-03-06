https://ria.ru/20260306/toyota-2079106347.html
Toyota зарегистрировала товарный знак в России
Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак для продажи автомобиля Avensis,... РИА Новости, 06.03.2026
Toyota зарегистрировала товарный знак в России
