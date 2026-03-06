Рейтинг@Mail.ru
Комплекс из двух нежилых зданий в Москве выставили на торги - РИА Новости, 06.03.2026
18:36 06.03.2026
Комплекс из двух нежилых зданий в Москве выставили на торги
Комплекс из двух нежилых зданий в Москве выставили на торги
кирилл пуртов
москва
«росэлторг»
москва
кирилл пуртов, москва, «росэлторг»
Кирилл Пуртов, Москва, «Росэлторг»
Комплекс из двух нежилых зданий в Москве выставили на торги

Инвесторы могут приобрести коммерческую недвижимость у метро "Марксистская"

Комплекс из двух нежилых зданий в Москве выставили на торги
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента по конкурентной политике города Москвы
Комплекс из двух нежилых зданий в Москве выставили на торги
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Комплекс из двух нежилых зданий площадью 360,7 и 749,6 квадратного метра в шаговой доступности от станции метро "Марксистская" выставили на торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"Здания, выставленные на открытый аукцион, расположены в Таганском районе, где уже развита торговая и сервисная инфраструктура. Предпринимателям, оценивающим возможность открытия бизнеса в этих объектах, стоит обратить внимание на такие преимущества, как сформировавшийся спрос на услуги, удобное для клиентов местоположение и уникальная историческая ценность", — приводит слова Пуртова пресс-служба ДКП.
Он добавил, что общая площадь зданий составляет свыше 1,1 тысячи квадратных метров и позволит реализовать различные проекты. Например, обустроить офисное пространство, образовательный, спортивный или выставочный центр. Прием заявок на участие в аукционе завершится 10 марта, а торги пройдут 20 марта.
Здания находятся по адресам: улица Воронцовская, дом 7, строение 1 и 2. Они входят в состав объекта культурного наследия регионального значения - главного дома и флигеля городской усадьбы М.Ф. Котова — Т.Г. Фомина конца XVIII–XIX веков. Победителю торгов нужно будет провести реставрацию, приспособить здания под современное использование и обеспечить подключение к основным инженерным коммуникациям. Работы в таких объектах проводятся по согласованному проекту, с разрешения и под контролем специалистов департамента культурного наследия города Москвы.
Эти здания расположены на территории зоны строгого регулирования застройки. Назначение земельного участка позволяет разместить административные здания, объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии и делового управления.
Аукцион пройдет на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестпортал столицы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, а также фотографии, документация, условия и форма реализации.
Ранее Пуртов отмечал, что в столице прошло мероприятие для предпринимателей, на котором рассказали о возможности стать поставщиком для госучреждений и об участии в проектах для развития бизнеса.
