На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены на трассе в Херсонской области, предварительно, причиной смерти стала атака дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона" , - сообщил Сальдо в своем канале в Мах

Кроме того, по словам губернатора, в посёлке Мирное Каланчакского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Он доставлен в Каланчакскую больницу. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА ранена женщина 1964 года рождения, с осколочными ранениями она госпитализирована в Каховскую больницу.

Всего за последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли четыре человека, 14 получили ранения, отметил он.