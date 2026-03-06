Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/tela-2078964286.html
На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин
На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 06.03.2026
На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружены на трассе в Херсонской области, предварительно, причиной смерти стала атака дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:01:00+03:00
2026-03-06T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин

В Херсонской области нашли тела мужчин, предположительно, погибших при атаке ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены на трассе в Херсонской области, предварительно, причиной смерти стала атака дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона" , - сообщил Сальдо в своем канале в Мах.
Кроме того, по словам губернатора, в посёлке Мирное Каланчакского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Он доставлен в Каланчакскую больницу. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА ранена женщина 1964 года рождения, с осколочными ранениями она госпитализирована в Каховскую больницу.
Всего за последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли четыре человека, 14 получили ранения, отметил он.
Ранее Сальдо сообщал, что в Алешках четыре БПЛА атаковали продуктовый магазин. Погибли два человека, ещё 12 мирных жителей пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 года рождения в тяжёлом состоянии эвакуированы в Крымскую республиканскую больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала