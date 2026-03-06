https://ria.ru/20260306/tela-2078964286.html
Тела двух мужчин обнаружены на трассе в Херсонской области, предварительно, причиной смерти стала атака дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.03.2026
На трассе в Херсонской области нашли тела двух мужчин
В Херсонской области нашли тела мужчин, предположительно, погибших при атаке ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены на трассе в Херсонской области, предварительно, причиной смерти стала атака дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона" , - сообщил Сальдо в своем канале в Мах
.
Кроме того, по словам губернатора, в посёлке Мирное Каланчакского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Он доставлен в Каланчакскую больницу. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА ранена женщина 1964 года рождения, с осколочными ранениями она госпитализирована в Каховскую больницу.
Всего за последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли четыре человека, 14 получили ранения, отметил он.
Ранее Сальдо сообщал, что в Алешках четыре БПЛА атаковали продуктовый магазин. Погибли два человека, ещё 12 мирных жителей пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 года рождения в тяжёлом состоянии эвакуированы в Крымскую республиканскую больницу.