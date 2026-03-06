Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прогремели взрывы
11:24 06.03.2026 (обновлено: 11:25 06.03.2026)
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после первой за день ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны многочисленные взрывы,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:24:00+03:00
2026-03-06T11:25:00+03:00
В Тель-Авиве прогремели взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после первой за день ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны многочисленные взрывы, предположительно, от работы систем ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падении ракет или о пострадавших не поступало.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана
Тель-АвивИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИзраильЗападный берег реки Иордан
 
 
