07:12 06.03.2026
В "Ростехе" рассказали о танках Т-72Б3М
В "Ростехе" рассказали о танках Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М благодаря своему модернизационному потенциалу является платформой с почти неисчерпаемыми возможностями, сообщил "Ростех". РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:12:00+03:00
2026-03-06T07:12:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В "Ростехе" рассказали о танках Т-72Б3М

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 во время учений
Танк Т-72Б3 во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Танк Т-72Б3М благодаря своему модернизационному потенциалу является платформой с почти неисчерпаемыми возможностями, сообщил "Ростех".
"Чем выше модернизационный потенциал, тем лучше боевая техника. Танк Т-72Б3М, который производит наш концерн "Уралвагонзавод", - платформа с почти неисчерпаемыми возможностями", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что боевая машина кратно превосходит ранние модели Т-72 благодаря современному прицельному комплексу, новым средствам защиты и более мощному двигателю.
"Семьдесятдвойка" остается модульным танком, который можно быстро "перестроить" под определенные угрозы и вызовы. За время СВО в конструкцию машины внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение мощи Т-72, защищенности и подвижности. Резервы для модернизации при этом далеко не исчерпаны", – подчеркнули в "Ростехе".
В госкорпорации напомнили, что Т-72 вошел в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных танков. Он также является высокозащищенной гусеничной платформой для целого семейства специальной техники. На базе Т-72 созданы тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Буратино" и "Солнцепек", мостоукладчик МТУ-72, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и инженерная машина разграждения ИМР-2.
