В "Ростехе" рассказали о танках Т-72Б3М

В госкорпорации напомнили, что Т-72 вошел в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных танков. Он также является высокозащищенной гусеничной платформой для целого семейства специальной техники. На базе Т-72 созданы тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Буратино" и "Солнцепек", мостоукладчик МТУ-72, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и инженерная машина разграждения ИМР-2.