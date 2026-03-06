Рейтинг@Mail.ru
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:35 06.03.2026
Священник рассказал, что нужно сделать в ближайшие три субботы
В ближайшие три субботы в Церкви будут совершать особые богослужения, стоит прийти в храм и помолиться об усопших, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.03.2026
религия
религия
русская православная церковь
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
Священник Волков: в ближайшие три субботы совершается особое поминовение усопших

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПрихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела
Прихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Прихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В ближайшие три субботы в Церкви будут совершать особые богослужения, стоит прийти в храм и помолиться об усопших, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
"В течение Великого поста в ближайшие три субботы (в этом году 7, 14, 21 марта – ред.) совершается особое поминовение усопших – это так называемые малые родительские субботы. Во Время Великого поста православные христиане призываются к сугубой, более внимательной молитве, в том числе о своих усопших родных. Поэтому можно посоветовать в эти дни прийти в храм и помолиться за них", - сказал Волков.
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Священник назвал главное ограничение в Великий пост
2 марта, 06:31
Он напомнил, что и в другие дни поста в храмах молятся за усопших, но в отличие от малых родительских суббот совершают только краткое заупокойное богослужение – литию.
"А малые родительские субботы выделяют особенно, в эти дни совершают утреню с чтением 17-й кафизмы, так называемый парастас, и после литургии – панихиду. То есть молятся за усопших и утром, и вечером, но это зависит от расписания каждого храма", - заключил собеседник агентства.
В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших: Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны - 9 мая, а также родительские субботы: Троицкая (накануне праздника Троицы), Мясопустная (накануне Масленицы перед Великим постом), три субботы во время Великого поста и Дмитриевская.
Мужчина с букетом цветов в международный женский день - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В РПЦ дали совет, как провести 8 марта
Вчера, 02:15
 
Религия
 
 
