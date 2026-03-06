Священник рассказал, что нужно сделать в ближайшие три субботы

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В ближайшие три субботы в Церкви будут совершать особые богослужения, стоит прийти в храм и помолиться об усопших, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
"В течение Великого поста в ближайшие три субботы (в этом году 7, 14, 21 марта – ред.) совершается особое поминовение усопших – это так называемые малые родительские субботы. Во Время Великого поста православные христиане призываются к сугубой, более внимательной молитве, в том числе о своих усопших родных. Поэтому можно посоветовать в эти дни прийти в храм и помолиться за них", - сказал Волков.
Он напомнил, что и в другие дни поста в храмах молятся за усопших, но в отличие от малых родительских суббот совершают только краткое заупокойное богослужение – литию.
"А малые родительские субботы выделяют особенно, в эти дни совершают утреню с чтением 17-й кафизмы, так называемый парастас, и после литургии – панихиду. То есть молятся за усопших и утром, и вечером, но это зависит от расписания каждого храма", - заключил собеседник агентства.
В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших: Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны - 9 мая, а также родительские субботы: Троицкая (накануне праздника Троицы), Мясопустная (накануне Масленицы перед Великим постом), три субботы во время Великого поста и Дмитриевская.
