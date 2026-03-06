https://ria.ru/20260306/sudohodstvo-2078937530.html
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.03.2026
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:30:00+03:00
2026-03-06T10:30:00+03:00
2026-03-06T10:30:00+03:00
в мире
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
gps
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b13775c29e6d1693fac1640afb6f3384.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078858669.html
https://ria.ru/20260305/suda-2078813202.html
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758803_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_1177720c77b07675fa462b252859c5eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, ближний восток, персидский залив, gps, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, Персидский залив, GPS, Военная операция США и Израиля против Ирана
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg
Bloomberg: судоходство в Ормузском проливе почти остановилось из-за эскалации
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на информационный центр Joint Maritime Information Center (JMIC).
"Судоходство в Ормузском проливе
практически полностью остановилось, за последние 24 часа не было ни одной поставки нефти, поскольку война на Ближнем Востоке
нарушает функционирование этого жизненно важного водного пути", - передает Блумберг.
По данным центра, за последние сутки зафиксированы лишь два транзита через пролив 4 марта - одно судно входило в акваторию, другое выходило из неё. Оба были грузовыми судами, но не танкерами с нефтью.
Эскалация конфликта привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе
и не решаются пройти через пролив. Частые атаки на суда делают проход слишком рискованным для судов и их дорогостоящих грузов, оценивает агентство.
JMIC отмечает, что реальные масштабы судоходства могут быть выше, поскольку некоторые суда могли проходить пролив с отключёнными транспондерами. Ситуацию также осложняют помехи сигналам GPS, которые нарушают навигацию и связь в регионе.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.