Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информационный центр Joint Maritime Information Center (JMIC).

"Судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось, за последние 24 часа не было ни одной поставки нефти, поскольку война на Ближнем Востоке нарушает функционирование этого жизненно важного водного пути", - передает Блумберг.

По данным центра, за последние сутки зафиксированы лишь два транзита через пролив 4 марта - одно судно входило в акваторию, другое выходило из неё. Оба были грузовыми судами, но не танкерами с нефтью.

Эскалация конфликта привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе и не решаются пройти через пролив. Частые атаки на суда делают проход слишком рискованным для судов и их дорогостоящих грузов, оценивает агентство.

JMIC отмечает, что реальные масштабы судоходства могут быть выше, поскольку некоторые суда могли проходить пролив с отключёнными транспондерами. Ситуацию также осложняют помехи сигналам GPS, которые нарушают навигацию и связь в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.