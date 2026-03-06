Рейтинг@Mail.ru
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.03.2026
10:30 06.03.2026
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.03.2026
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
gps
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
в мире, ормузский пролив, ближний восток, персидский залив, gps, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, Персидский залив, GPS, Военная операция США и Израиля против Ирана
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет Bloomberg

Bloomberg: судоходство в Ормузском проливе почти остановилось из-за эскалации

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информационный центр Joint Maritime Information Center (JMIC).
"Судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось, за последние 24 часа не было ни одной поставки нефти, поскольку война на Ближнем Востоке нарушает функционирование этого жизненно важного водного пути", - передает Блумберг.
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД
5 марта, 20:42
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД
5 марта, 20:42
По данным центра, за последние сутки зафиксированы лишь два транзита через пролив 4 марта - одно судно входило в акваторию, другое выходило из неё. Оба были грузовыми судами, но не танкерами с нефтью.
Эскалация конфликта привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе и не решаются пройти через пролив. Частые атаки на суда делают проход слишком рискованным для судов и их дорогостоящих грузов, оценивает агентство.
JMIC отмечает, что реальные масштабы судоходства могут быть выше, поскольку некоторые суда могли проходить пролив с отключёнными транспондерами. Ситуацию также осложняют помехи сигналам GPS, которые нарушают навигацию и связь в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA
5 марта, 17:15
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA
5 марта, 17:15
 
В миреОрмузский проливБлижний ВостокПерсидский заливGPSВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
