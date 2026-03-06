Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы до 9 апреля продлил домашний арест Дмитрию Кузьмину, который обвиняется в избиении модели из Краснодара, в результате чего девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили РИА Новости в суде.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ ).

"Никулинский районный суд города Москвы продлил до 9 апреля 2026 года срок нахождения под домашним арестом в отношении Кузьмина Дмитрия Михайловича", - сообщили в инстанции.

По данным следствия, Кузьмин в вечернее время находился в квартире со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, и мужчина ударил девушку по голове, в следствие чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что в полицию из больницы поступила информация о доставленной с телесными повреждениями 33-летней женщины. В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный избил пострадавшую после чего скрылся.