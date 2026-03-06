https://ria.ru/20260306/sud-2079083609.html
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара
2026-03-06
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы до 9 апреля продлил домашний арест Дмитрию Кузьмину, который обвиняется в избиении модели из Краснодара, в результате чего девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили РИА Новости в суде.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ
).
"Никулинский районный суд города Москвы
продлил до 9 апреля 2026 года срок нахождения под домашним арестом в отношении Кузьмина Дмитрия Михайловича", - сообщили в инстанции.
По данным следствия, Кузьмин в вечернее время находился в квартире со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, и мужчина ударил девушку по голове, в следствие чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что в полицию из больницы поступила информация о доставленной с телесными повреждениями 33-летней женщины. В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный избил пострадавшую после чего скрылся.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о пропавшей краснодарской модели. Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что краснодарская модель пропала в Москве – якобы незадолго до исчезновения она поругалась со своим другом. Девушку не могли найти две недели, после чего обнаружили в московской больнице с травмами.