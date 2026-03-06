Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара - РИА Новости, 06.03.2026
17:38 06.03.2026
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара - РИА Новости, 06.03.2026
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара
Никулинский суд Москвы до 9 апреля продлил домашний арест Дмитрию Кузьмину, который обвиняется в избиении модели из Краснодара, в результате чего девушка... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:38:00+03:00
2026-03-06T17:38:00+03:00
происшествия
москва
россия
краснодар
москва
россия
краснодар
происшествия, москва, россия, краснодар
Происшествия, Москва, Россия, Краснодар
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара

РИА Новости: обвиняемому в избиении модели из Краснодара продлили домашний арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramОбвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью девушке-модели из Краснодара
Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью девушке-модели из Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью девушке-модели из Краснодара. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы до 9 апреля продлил домашний арест Дмитрию Кузьмину, который обвиняется в избиении модели из Краснодара, в результате чего девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили РИА Новости в суде.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ
1 марта, 12:45
"Никулинский районный суд города Москвы продлил до 9 апреля 2026 года срок нахождения под домашним арестом в отношении Кузьмина Дмитрия Михайловича", - сообщили в инстанции.
По данным следствия, Кузьмин в вечернее время находился в квартире со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, и мужчина ударил девушку по голове, в следствие чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что в полицию из больницы поступила информация о доставленной с телесными повреждениями 33-летней женщины. В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный избил пострадавшую после чего скрылся.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о пропавшей краснодарской модели. Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что краснодарская модель пропала в Москве – якобы незадолго до исчезновения она поругалась со своим другом. Девушку не могли найти две недели, после чего обнаружили в московской больнице с травмами.
Андрей Едигарев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияМоскваРоссияКраснодар
 
 
