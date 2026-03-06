Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский факел пронесли по улицам Вероны перед открытием Паралимпиады
19:33 06.03.2026
Олимпийский факел пронесли по улицам Вероны перед открытием Паралимпиады
Эстафета олимпийского огня прошла в пятницу днем по улицам Вероны перед церемонией открытия Паралимпиады в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
2026
Новости
спорт, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийские игры
© Фото : Unione Italiana Lotta alla Distrofia MuscolareЭстафета олимпийского огня в Вероне, Италия
Эстафета олимпийского огня в Вероне, Италия - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Эстафета олимпийского огня в Вероне, Италия
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости. Эстафета олимпийского огня прошла в пятницу днем по улицам Вероны перед церемонией открытия Паралимпиады в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Каждому из факелоносцев на финальном отрезке предстояло пройти быстрым шагом несколько сотен метров в окружении группы волонтеров, полиции и местных жителей.
Одним из участников эстафеты стал чемпион Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, уроженец Вероны Микеле Феррарин. В разговоре с РИА Новости он признался, что участие в эстафете стало для него очень эмоциональным моментом. По его словам, несколько минут с факелом в руках словно вернули его к переживаниям десятилетней давности, когда он выступал на Паралимпийских играх.
"Я тронут, потому что эти несколько мгновений воплотили в себе годы жертв и мечтаний, которые спортсмен хранит в себе. Поэтому, хотя с тех пор прошло десять лет, кажется, что это было вчера, и это действительно волшебный момент", - заявил пловец-паралимпиец.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Эстафета паралимпийского огня зимних Паралимпийских игр 2026 года началась 24 февраля в британской деревне Сток-Мандевилл, на родине паралимпийского движения. Маршрут эстафеты по Италии составил около двух тысяч километров и занял 11 дней. В ней приняли участие более 500 факелоносцев, а сам огонь посетил ряд крупных городов, включая Рим, Турин, Милан.
