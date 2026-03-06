Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 06.03.2026 (обновлено: 17:39 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/sport-2079082369.html
Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC
Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC
Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T17:32:00+03:00
2026-03-06T17:39:00+03:00
эндрю парсонс
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776087491_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_dbd2882d6e7de72d04e14284fe07bbe1.jpg
https://ria.ru/20260223/ipc-2076250031.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776087491_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_6e0ee249252c1e8fd3181bbf8029555c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
эндрю парсонс, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, спорт
Эндрю Парсонс, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Спорт
Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC

Парсонс: участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭндрю Парсонс
Эндрю Парсонс - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Эндрю Парсонс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Паралимпийских играх.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
"Когда генеральная ассамблея приняла решение снять отстранение с России и Белоруссии, было решено относиться к ним как к любому другому национальному паралимпийскому комитету. Многие страны набирают спортсменов из числа военнослужащих, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной. Мы должны помнить, откуда мы родом. Наше движение зародилось после Второй мировой войны, в частности, среди раненых военнослужащих", - заявил Парсонс в интервью Би-би-си.
"Паралимпийское движение предлагает возможности после войны. Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество посредством спорта для тех, кто получил ранения на войне", - добавил Парсонс.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC
23 февраля, 18:36
 
Эндрю ПарсонсПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала