Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Паралимпийских играх.

"Паралимпийское движение предлагает возможности после войны. Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество посредством спорта для тех, кто получил ранения на войне", - добавил Парсонс.