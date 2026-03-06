Участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах, заявил глава IPC

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Паралимпийских играх.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
"Когда генеральная ассамблея приняла решение снять отстранение с России и Белоруссии, было решено относиться к ним как к любому другому национальному паралимпийскому комитету. Многие страны набирают спортсменов из числа военнослужащих, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной. Мы должны помнить, откуда мы родом. Наше движение зародилось после Второй мировой войны, в частности, среди раненых военнослужащих", - заявил Парсонс в интервью Би-би-си.
"Паралимпийское движение предлагает возможности после войны. Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество посредством спорта для тех, кто получил ранения на войне", - добавил Парсонс.
