Бойцы "Севера" наткнулись на подземный город ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 6 мар - РИА Новости. Бойцы 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Север" во время операции по взятию населенного пункта Графское в Харьковской области выявили крупную сеть подземных тоннелей, сооруженных ВСУ, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным "Спартак".

В конце февраля МО РФ заявили, что подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области

"Продвигалось штурмовое подразделение, начали проводить работы по зачистке и в конечном итоге почти с тыла к нам выскочили враги, среагировал наш пулеметчик. И полностью отработал, не дал зайти врагам в наш тыл. Они хотели через свою сеть окопов, как потом выяснилось, нас застать врасплох", - рассказал "Спартак".

Он пояснил, что во время зачистки выяснилось, что в лесу у населенного пункта ВСУ выстроили целый "подземный город".

"Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей", - пояснил командир.

Он уточнил, что в самом Графском многие дома, в которых располагались ВСУ, также были соединены подземными тоннелями.

"Они заходили в один дом, выходили из другого, выявили и это… Выявили эти самые тоннельные пути и обрезали пути между собой. Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка", - пояснил командир.