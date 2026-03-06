Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 06.03.2026
Бойцы "Севера" наткнулись на подземный город ВСУ в Харьковской области
Бойцы 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Север" во время операции по взятию населенного пункта Графское в Харьковской области выявили крупную сеть...
2026-03-06T07:09:00+03:00
2026-03-06T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
РИА Новости: бойцы "Севера" обнаружили сеть подземных тоннелей ВСУ под Харьковом

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 6 мар - РИА Новости. Бойцы 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Север" во время операции по взятию населенного пункта Графское в Харьковской области выявили крупную сеть подземных тоннелей, сооруженных ВСУ, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным "Спартак".
В конце февраля МО РФ заявили, что подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не жалеют даже гражданских". Что происходит в Харьковской области
4 марта, 08:00
"Продвигалось штурмовое подразделение, начали проводить работы по зачистке и в конечном итоге почти с тыла к нам выскочили враги, среагировал наш пулеметчик. И полностью отработал, не дал зайти врагам в наш тыл. Они хотели через свою сеть окопов, как потом выяснилось, нас застать врасплох", - рассказал "Спартак".
Он пояснил, что во время зачистки выяснилось, что в лесу у населенного пункта ВСУ выстроили целый "подземный город".
"Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей", - пояснил командир.
Он уточнил, что в самом Графском многие дома, в которых располагались ВСУ, также были соединены подземными тоннелями.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВСУ заставили штурмовиков возводить укрепления в Сумской области
12 января, 06:31
"Они заходили в один дом, выходили из другого, выявили и это… Выявили эти самые тоннельные пути и обрезали пути между собой. Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка", - пояснил командир.
В группировке "Север" уточнили РИА Новости, что военнослужащие 82-го мотострелкового полка с мая минувшего года освободили уже семь населенных пунктов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
