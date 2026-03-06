Рейтинг@Mail.ru
Сенатор предположила, сколько киевский режим задолжал России
06.03.2026
Сенатор предположила, сколько киевский режим задолжал России
Сенатор предположила, сколько киевский режим задолжал России
Сенатор предположила, сколько киевский режим задолжал России

Флаг и герб Украины
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Называть конкретные цифры ущерба, причиненного России и соотечественникам в результате преступлений киевского режима, пока преждевременно, однако можно говорить о триллионах рублей компенсации, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Сенатор напомнила, что с 2025 года Генпрокуратура РФ наделена полномочиями по сбору, анализу и систематизации информации по причиненного иностранными источниками ущербу России, ее организациям и предприятиям, а также физическим лицам, гражданам РФ.
"Отмечу, что речь идет не только об ущербе от разрушений, допустим, жилой недвижимости или промышленных зданий. Также есть методика, например, Минздрава России, по которой рассчитывают ущерб, понесенный в результате необходимости оказания медицинской помощи раненым гражданам", - сказала Никонорова в интервью "Парламентской газете".
По ее словам, также необходимо учитывать и экологический ущерб, который, в частности, понесли Херсонская область, Крым и продолжает нести Донбасс в результате водной блокады.
"Называть конкретные цифры, безусловно, рано. Но это очень и очень весомые суммы, можно говорить не о миллиардах, а о триллионах рублей компенсации", - добавила она.
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
5 марта, 12:53
