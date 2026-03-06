Сенатор предположила, сколько киевский режим задолжал России

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Называть конкретные цифры ущерба, причиненного России и соотечественникам в результате преступлений киевского режима, пока преждевременно, однако можно говорить о триллионах рублей компенсации, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"Называть конкретные цифры, безусловно, рано. Но это очень и очень весомые суммы, можно говорить не о миллиардах, а о триллионах рублей компенсации", - добавила она.