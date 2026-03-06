Рейтинг@Mail.ru
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии, заявил Сийярто
20:19 06.03.2026
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии, заявил Сийярто
Украина готова на всё ради смены власти в Венгрии, те, кто взорвал "Северный поток", заблокировали "Дружбу", сговорившись с Брюсселем, заявил венгерский министр РИА Новости, 06.03.2026
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: Киев готов на блокировку трубопроводов ради смены власти в Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Украина готова на всё ради смены власти в Венгрии, те, кто взорвал "Северный поток", заблокировали "Дружбу", сговорившись с Брюсселем, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.
"Опыт последних дней, недель, месяцев показывает, что украинцы способны на всё в этом отношении (ради смены власти в Венгрии - ред.). Те, кто взорвал газопровод "Северный поток", теперь создали для Венгрии нефтяную блокаду. Объединившись с Брюсселем и венгерской оппозицией, они создали для Венгрию нефтяную блокаду, заблокировав транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба", - сказал Сийярто.
По его словам, Киев таким образом надеется вызвать нефтяной кризис в Венгрии, что будет "плохо для правительства, но поможет" венгерской оппозиции.
Сийярто рассказал о вмешательстве Украины в венгерские выборы
