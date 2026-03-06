БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Украина готова на всё ради смены власти в Венгрии, те, кто взорвал "Северный поток", заблокировали "Дружбу", сговорившись с Брюсселем, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.