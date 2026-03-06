https://ria.ru/20260306/siyyarto-2079122034.html
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины
Венгрия говорит "нет" втягиванию Европы в войну, отправке денег европейских налогоплательщиков Украине и приему Киева в ЕС, заявил венгерский министр... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:06:00+03:00
2026-03-06T20:06:00+03:00
2026-03-06T20:39:00+03:00
украина
евросоюз
киев
венгрия
петер сийярто
в мире
европа
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079126387_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_4c5bc307f38e185830c1a75d50acde3b.jpg
https://ria.ru/20260306/protest-2079122149.html
украина
киев
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079126387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42a063d12c40bfe26df5a39d19215f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, киев, венгрия, петер сийярто, в мире, европа, мирный план сша по украине
Украина, Евросоюз, Киев, Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Европа, Мирный план США по Украине
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины
Сийярто: Венгрия против отправки европейских денег Украине и приема Киева в ЕС