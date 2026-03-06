Рейтинг@Mail.ru
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 06.03.2026 (обновлено: 20:39 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/siyyarto-2079122034.html
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины
Венгрия говорит "нет" втягиванию Европы в войну, отправке денег европейских налогоплательщиков Украине и приему Киева в ЕС, заявил венгерский министр... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:06:00+03:00
2026-03-06T20:39:00+03:00
украина
евросоюз
киев
венгрия
петер сийярто
в мире
европа
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079126387_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_4c5bc307f38e185830c1a75d50acde3b.jpg
https://ria.ru/20260306/protest-2079122149.html
украина
киев
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079126387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42a063d12c40bfe26df5a39d19215f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, киев, венгрия, петер сийярто, в мире, европа, мирный план сша по украине
Украина, Евросоюз, Киев, Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Европа, Мирный план США по Украине
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины

Сийярто: Венгрия против отправки европейских денег Украине и приема Киева в ЕС

© REUTERS / Bernadett SzaboМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Венгрия говорит "нет" втягиванию Европы в войну, отправке денег европейских налогоплательщиков Украине и приему Киева в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.
«
"На оси Брюссель-Берлин-Киев было принято решение. Это решение состоит из трех пунктов. Во-первых, они хотят втянуть Европу в войну. Во-вторых, они хотят забрать деньги европейцев на Украину. И в-третьих, они хотят впустить Украину в Евросоюз. Дорогие друзья, мы, венгры, говорим "нет" всем трём пунктам. Мы говорим "нет", потому что это противоречило бы национальным интересам Венгрии", - сказал Сийярто.
Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста
Вчера, 20:02
 
УкраинаЕвросоюзКиевВенгрияПетер СийяртоВ миреЕвропаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала