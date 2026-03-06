Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 06.03.2026 (обновлено: 16:12 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/siyyarto-2079055194.html
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю
Еврокомиссия в сговоре с Хорватией пытается мешать поставкам нефти из РФ в Венгрию по морю, хотя они законны, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:01:00+03:00
2026-03-06T16:12:00+03:00
хорватия
в мире
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
хорватия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хорватия, в мире, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
Хорватия, В мире, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю

Сийярто: ЕК пытается помешать поставкам нефти из РФ в Венгрию по морю

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия в сговоре с Хорватией пытается мешать поставкам нефти из РФ в Венгрию по морю, хотя они законны, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Брюссель позорно сговаривается с хорватами, пытаясь воспрепятствовать импорту российской нефти в Венгрию и Словакию морским путем. При у ЕС есть ясное и обоснованное положение: согласно решениям ЕС, Венгрия и Словакия могут покупать российскую нефть морским путем, пока невозможна трубопроводная транспортировка", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
5 марта, 22:30
 
ХорватияВ миреВенгрияСловакияПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала