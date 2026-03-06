Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия в сговоре с Хорватией пытается мешать поставкам нефти из РФ в Венгрию по морю, хотя они законны, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.