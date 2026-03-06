https://ria.ru/20260306/siyyarto-2079055194.html
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю
Еврокомиссия в сговоре с Хорватией пытается мешать поставкам нефти из РФ в Венгрию по морю, хотя они законны, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:01:00+03:00
2026-03-06T16:01:00+03:00
2026-03-06T16:12:00+03:00
хорватия
в мире
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
хорватия
венгрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, в мире, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
Хорватия, В мире, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Сийярто обвинил ЕК в попытках помешать поставкам российской нефти по морю
Сийярто: ЕК пытается помешать поставкам нефти из РФ в Венгрию по морю