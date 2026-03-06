https://ria.ru/20260306/siyyarto-2078990412.html
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину
