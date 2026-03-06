Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 06.03.2026 (обновлено: 16:50 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/siyyarto-2078990412.html
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:27:00+03:00
2026-03-06T16:50:00+03:00
венгрия
украина
в мире
австрия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079068297_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8549e5c344aa7760df86360308716f84.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
венгрия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079068297_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_0380b34e1db12627f73d9378082faddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, в мире, австрия, петер сийярто
Венгрия, Украина, В мире, Австрия, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину

Сийярто: с января через Венгрию на Украину перевезли $900 млн и €420 млн

© Фото : Правительство ВенгрииВалюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Правительство Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.
"С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро, а также 146 килограммов золотых слитков", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
5 марта, 22:30
 
ВенгрияУкраинаВ миреАвстрияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала