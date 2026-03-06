Астрономы обнаружили невозможную планетную систему со своей "суперземлей"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. С очередной загадкой космоса столкнулись исследователи, когда обнаружили необычную экзопланетную систему. Она может кардинально изменить устоявшиеся представления о процессе формирования планет.

Что с ней не так? И почему это открытие важно для Земли?

В сотне световых лет

Система, озадачившая ученых, была обнаружена на расстоянии 116 световых лет от Земли с помощью телескопов НАСА и Европейского космического агентства.

Четыре планеты вращаются вокруг LHS 1903 — красного карлика, самого распространенного типа звезд во Вселенной. Но вот расположены они в весьма необычной последовательности. Самая близкая к карлику планета — каменистая, две следующие — газообразные, а внешняя, как ни странно, тоже каменистая.

Такое расположение противоречит закономерности, часто наблюдаемой в Галактике и в нашей Солнечной системе, где каменистые планеты, такие как Меркурий, Венера, Земля и Марс, вращаются ближе к Солнцу, а газовые — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — находятся дальше.

"Традиционные" системы

Астрономы считают, что такая распространенная во Вселенной закономерность возникает потому, что планеты формируются внутри диска из газа и пыли вокруг молодой звезды, где температура значительно выше вблизи небесного тела.

В этих внутренних областях летучие соединения, такие как вода и углекислый газ, испаряются, а вот материалы, способные выдерживать высокие температуры, — например, железо и породообразующие минералы — могут слипаться в твердые зерна.

Из-за этого планеты, формирующиеся в этой зоне, в основном каменистые.

А вот дальше от звезды, за пределами того, что ученые называют "снежной линией", температура достаточно низкая для конденсации воды и других соединений в твердый лед — процесс, который позволяет ядрам планет быстро расти.

В момент, когда масса формирующейся планеты становится примерно в десять раз больше массы Земли, ее гравитация оказывается достаточно сильной, чтобы притягивать колоссальные объемы водорода и гелия, и в некоторых случаях этот неуправляемый рост приводит к образованию гигантских газовых планет, таких как Юпитер или Сатурн.

Первая в своем роде

И вот появилась система, бросившая вызов устоявшимся теориям.

"Это первый случай, когда каменистая планета находится так далеко от своей звезды, да еще и после таких богатых газом планет", — говорит Томас Уилсон, доцент кафедры физики в Уорикском университете в Англии.

Обнаруженная каменистая "планета-сюрприз" под названием LHS 1903 e имеет радиус примерно в 1,7 раза больше земного, что делает ее "суперземлей" — увеличенной версией нашей планеты с такой же плотностью и составом.

"Мы считаем, что эти планеты сформировались в совершенно разных условиях и в этом уникальность данной системы", — подчеркнул Уилсон.

Как она сформировалась

После того как ученые подтвердили существование этой странной, "вывернутой наизнанку" планетной системы, они проверили несколько моделей, объясняющих наличие самой удаленной каменистой планеты.

В своем исследовании ученые провели множество различных анализов, "бросая", по сути, планеты друг на друга, чтобы посмотреть, можно ли создать каменистые тела посредством столкновений. Но это оказалось невозможно.

В результате специалисты открыли механизм образования с "обеднением газом": планеты формировались в последовательности, противоположной нашей Солнечной системе.

"Этот механизм формирования, при котором сначала образуется внутренняя планета, а затем она отдаляется от звезды, означает, что самая внешняя планета сформировалась на миллионы лет позже самой внутренней, — сказал Уилсон. — А поскольку она сформировалась позже, в диске осталось не так много газа и пыли, из которых могла образоваться эта планета".

Значение открытия

Ученые считают, что это в корне меняет наше понимание формирования планет вокруг самых распространенных звезд в нашей Галактике.

Также "невозможная" система, состоящая из четырех планет, может служить естественной лабораторией для изучения того, как возникают малые планеты вокруг звезды, отличной от нашего Солнца.