17:02 06.03.2026
Астрономы обнаружили невозможную планетную систему со своей "суперземлей"
Астрономы обнаружили невозможную планетную систему со своей "суперземлей"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. С очередной загадкой космоса столкнулись исследователи, когда обнаружили необычную экзопланетную систему. Она может кардинально изменить устоявшиеся представления о процессе формирования планет.
Что с ней не так? И почему это открытие важно для Земли?

В сотне световых лет

Система, озадачившая ученых, была обнаружена на расстоянии 116 световых лет от Земли с помощью телескопов НАСА и Европейского космического агентства.
Четыре планеты вращаются вокруг LHS 1903 — красного карлика, самого распространенного типа звезд во Вселенной. Но вот расположены они в весьма необычной последовательности. Самая близкая к карлику планета — каменистая, две следующие — газообразные, а внешняя, как ни странно, тоже каменистая.
Такое расположение противоречит закономерности, часто наблюдаемой в Галактике и в нашей Солнечной системе, где каменистые планеты, такие как Меркурий, Венера, Земля и Марс, вращаются ближе к Солнцу, а газовые — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — находятся дальше.

"Традиционные" системы

Астрономы считают, что такая распространенная во Вселенной закономерность возникает потому, что планеты формируются внутри диска из газа и пыли вокруг молодой звезды, где температура значительно выше вблизи небесного тела.
В этих внутренних областях летучие соединения, такие как вода и углекислый газ, испаряются, а вот материалы, способные выдерживать высокие температуры, — например, железо и породообразующие минералы — могут слипаться в твердые зерна.
© http://ru.wikipedia.orgСолнечная система. Макет
Солнечная система. Макет - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© http://ru.wikipedia.org
Солнечная система. Макет
Из-за этого планеты, формирующиеся в этой зоне, в основном каменистые.
А вот дальше от звезды, за пределами того, что ученые называют "снежной линией", температура достаточно низкая для конденсации воды и других соединений в твердый лед — процесс, который позволяет ядрам планет быстро расти.
В момент, когда масса формирующейся планеты становится примерно в десять раз больше массы Земли, ее гравитация оказывается достаточно сильной, чтобы притягивать колоссальные объемы водорода и гелия, и в некоторых случаях этот неуправляемый рост приводит к образованию гигантских газовых планет, таких как Юпитер или Сатурн.

Первая в своем роде

И вот появилась система, бросившая вызов устоявшимся теориям.
"Это первый случай, когда каменистая планета находится так далеко от своей звезды, да еще и после таких богатых газом планет", — говорит Томас Уилсон, доцент кафедры физики в Уорикском университете в Англии.
Обнаруженная каменистая "планета-сюрприз" под названием LHS 1903 e имеет радиус примерно в 1,7 раза больше земного, что делает ее "суперземлей" — увеличенной версией нашей планеты с такой же плотностью и составом.
"Мы считаем, что эти планеты сформировались в совершенно разных условиях и в этом уникальность данной системы", — подчеркнул Уилсон.

Как она сформировалась

После того как ученые подтвердили существование этой странной, "вывернутой наизнанку" планетной системы, они проверили несколько моделей, объясняющих наличие самой удаленной каменистой планеты.
В своем исследовании ученые провели множество различных анализов, "бросая", по сути, планеты друг на друга, чтобы посмотреть, можно ли создать каменистые тела посредством столкновений. Но это оказалось невозможно.
В результате специалисты открыли механизм образования с "обеднением газом": планеты формировались в последовательности, противоположной нашей Солнечной системе.
CC BY-SA 3.0 / European Space Agency / More details Artist impression of the planetary system around the star LHS 1903Планеты системы LHS 1903
Планеты системы LHS 1903 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY-SA 3.0 / European Space Agency / More details Artist impression of the planetary system around the star LHS 1903
Планеты системы LHS 1903
"Этот механизм формирования, при котором сначала образуется внутренняя планета, а затем она отдаляется от звезды, означает, что самая внешняя планета сформировалась на миллионы лет позже самой внутренней, — сказал Уилсон. — А поскольку она сформировалась позже, в диске осталось не так много газа и пыли, из которых могла образоваться эта планета".

Значение открытия

Ученые считают, что это в корне меняет наше понимание формирования планет вокруг самых распространенных звезд в нашей Галактике.
Также "невозможная" система, состоящая из четырех планет, может служить естественной лабораторией для изучения того, как возникают малые планеты вокруг звезды, отличной от нашего Солнца.
По мнению Хизер Кнутсон, профессора планетологии в Калифорнийском технологическом институте, открыта интригующая планетная система, которая может многое рассказать ученым о том, как формируются и эволюционируют малые планеты.
 
 
 
