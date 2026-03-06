Рейтинг@Mail.ru
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране
17:22 06.03.2026 (обновлено: 18:08 06.03.2026)
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране
США атаковали район на юге Ирана, где находилась попавшая под удар начальная школа "Шаджаре Тайебе", передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников в Белом... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
мария захарова
иран
сша
израиль
Захарова об отсутствии реакции Запада на убийство школьниц в Иране
"Не нашлось ни одного слова сочувствия родственникам". Отсутствие должной реакции Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер, заявила РИА Новости Захарова.
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране

NBC: Белый дом признал, что США наносили удары вблизи атакованной школы в Иране

© AP Photo / Iranian Foreign Media DepartmentПохороны школьниц в Минабе
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
Похороны школьниц в Минабе
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США атаковали район на юге Ирана, где находилась попавшая под удар начальная школа "Шаджаре Тайебе", передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников в Белом доме.
"На этой неделе представители администрации Трампа во время закрытых встреч с членами конгресса сообщили, что Штаты атаковали район, где была школа, при ударе по которой погибли десятки школьниц", — говорится в публикации.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
Вчера, 14:35
По мнению чиновников, Израиль к этому не причастен. Они также не смогли опровергнуть версию о том, что ответственность за преступление лежит на США, указывается в материале.
Ранее сегодня газета The New York Times писала, что атака могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, расположенной рядом со школой. СМИ опирается на собственный анализ, основанный на спутниковых снимках.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
5 марта, 14:24
Учебное заведение для девочек попало под удар 28 февраля — в день начала масштабной кампании Штатов и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей. Она назвала чудовищным отсутствие реакции на этот инцидент.
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиNBCВоенная операция США и Израиля против ИранаМария Захарова
 
 
