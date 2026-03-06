https://ria.ru/20260306/shkola-2079078952.html
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
США атаковали район на юге Ирана, где находилась попавшая под удар начальная школа "Шаджаре Тайебе", передает телеканал NBC
со ссылкой на чиновников в Белом доме.
"На этой неделе представители администрации Трампа во время закрытых встреч с членами конгресса сообщили, что Штаты атаковали район, где была школа, при ударе по которой погибли десятки школьниц", — говорится в публикации.
По мнению чиновников, Израиль к этому не причастен. Они также не смогли опровергнуть версию о том, что ответственность за преступление лежит на США, указывается в материале.
Ранее сегодня газета The New York Times писала, что атака могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, расположенной рядом со школой. СМИ опирается на собственный анализ, основанный на спутниковых снимках.
Учебное заведение для девочек попало под удар 28 февраля — в день начала масштабной кампании Штатов и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей. Она назвала чудовищным отсутствие реакции на этот инцидент.