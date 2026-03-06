Мединский раскритиковал недопуск россиян на Всемирную олимпиаду

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Помощник президента России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что запрет россиянам участвовать во Всемирной олимпиаде лишает шахматы смысла, аналогичная ситуация существует и во многих других видах спорта.