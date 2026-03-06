Мединский раскритиковал недопуск россиян на Всемирную олимпиаду

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Помощник президента России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что запрет россиянам участвовать во Всемирной олимпиаде лишает шахматы смысла, аналогичная ситуация существует и во многих других видах спорта.
Международная шахматная федерация (FIDE) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. Мужские сборные СССР/России неизменно побеждали на данных соревнованиях в 1952-1974 и в 1980-2002 годах. Женские команды страны первенствовали в 1957-1974, 1978-1986 и 2010-2014 годах. В 1976 году соревнования проходили в Израиле, сборные СССР в них не участвовали.
«
"Тот факт, что наших шахматистов не допускают к участию во Всемирной олимпиаде, обессмысливает этот вид спорта в принципе. Как и практически все другие виды спорта. Кроме, может быть, какого-нибудь крикета", - сказал Мединский.
В 2026 году Всемирная шахматная олимпиада пройдет в сентябре в Самарканде.