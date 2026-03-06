Рейтинг@Mail.ru
Мединский раскритиковал недопуск россиян на Всемирную олимпиаду - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
09:21 06.03.2026
Мединский раскритиковал недопуск россиян на Всемирную олимпиаду
Мединский раскритиковал недопуск россиян на Всемирную олимпиаду
Помощник президента России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что запрет россиянам участвовать во Всемирной олимпиаде лишает шахматы смысла, аналогичная... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Мединский раскритиковал недопуск россиян на Всемирную олимпиаду

Мединский: недопуск россиян на Всемирную олимпиаду лишает шахматы смысла

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Помощник президента России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что запрет россиянам участвовать во Всемирной олимпиаде лишает шахматы смысла, аналогичная ситуация существует и во многих других видах спорта.
Международная шахматная федерация (FIDE) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. Мужские сборные СССР/России неизменно побеждали на данных соревнованиях в 1952-1974 и в 1980-2002 годах. Женские команды страны первенствовали в 1957-1974, 1978-1986 и 2010-2014 годах. В 1976 году соревнования проходили в Израиле, сборные СССР в них не участвовали.
«
"Тот факт, что наших шахматистов не допускают к участию во Всемирной олимпиаде, обессмысливает этот вид спорта в принципе. Как и практически все другие виды спорта. Кроме, может быть, какого-нибудь крикета", - сказал Мединский.
В 2026 году Всемирная шахматная олимпиада пройдет в сентябре в Самарканде.
