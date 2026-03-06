В Севастополе открыли "горячую линию" для пострадавших при атаке БПЛА

"Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048" , - сообщили в ведомстве.

Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.