В Севастополе открыли "горячую линию" для пострадавших при атаке БПЛА
07:16 06.03.2026
В Севастополе открыли "горячую линию" для пострадавших при атаке БПЛА
В Севастополе открыли "горячую линию" для пострадавших при атаке БПЛА
"Горячую линию" открыли в Севастополе для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщила прокуратура города. РИА Новости, 06.03.2026
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Севастополе открыли "горячую линию" для пострадавших при атаке БПЛА

В Севастополе открыли "горячую линию" для пострадавших при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. "Горячую линию" открыли в Севастополе для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщила прокуратура города.
В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор сообщил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.
Последствия атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь достигло девяти
02:05
"Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048" , - сообщили в ведомстве.
Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке дрона
Вчера, 11:18
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
