Появились подробности о ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 06.03.2026
10:34 06.03.2026
Появились подробности о ДТП в Саратовской области
Появились подробности о ДТП в Саратовской области
2026-03-06T10:34:00+03:00
2026-03-06T10:34:00+03:00
Появились подробности о ДТП в Саратовской области

РИА Новости: среди пострадавших в ДТП в Саратовской области есть иностранцы

САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП в Ершовском районе Саратовской области, по предварительным данным, есть иностранные граждане, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг в службе спасения Саратовской области сообщили, что в результаты аварии вблизи посёлка Целинный в столкновении Lada Largus и Hyundai два человека погибли, шестеро пострадали. В прокуратуре региона уточнили, что среди пострадавших были дети.
"В Largus находилось пять человек: двое погибших, трое пострадавших в состоянии средней тяжести, тяжелом, крайне тяжелом. В Hyundai находилось три человека, из них двое детей доставлены в медучреждение с различными травмами, водитель от госпитализации отказался. Largus с российскими номерами, Hyundai с номерами Республики Казахстан. Следовал водитель в Республику Казахстан. Предположительно, пострадавшие из Largus и один погибший, кроме водителя - граждане Узбекистана", - рассказал собеседник агентства.
Между тем в Госавтоинспекции по Саратовской области уточнили, что Lada Largus управлял мужчина 1956 года рождения, за рулем Hyundai был мужчина 1989 года рождения. Из Lada Largus погибли водитель и пассажир - мужчина 1980 года рождения, госпитализированы пассажиры Lada Largus - женщина 1994 года рождения, мужчины 2000 и 1991 годов рождения. Возраст детей в ГАИ не назвали.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
