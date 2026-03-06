Появились подробности о ДТП в Саратовской области

"В Largus находилось пять человек: двое погибших, трое пострадавших в состоянии средней тяжести, тяжелом, крайне тяжелом. В Hyundai находилось три человека, из них двое детей доставлены в медучреждение с различными травмами, водитель от госпитализации отказался. Largus с российскими номерами, Hyundai с номерами Республики Казахстан. Следовал водитель в Республику Казахстан. Предположительно, пострадавшие из Largus и один погибший, кроме водителя - граждане Узбекистана", - рассказал собеседник агентства.