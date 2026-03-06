https://ria.ru/20260306/samolet-2079033783.html
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress отменили рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию до 9 марта, Turkish Airlines не будет...
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран, Ирак и Ливан минимум до 9 марта
СТАМБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress отменили рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию до 9 марта, Turkish Airlines не будет выполнять рейсы в Иран до 20 марта из-за эскалации в регионе, сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Ранее турецкие компании отменили рейсы в пять стран до 6 марта.
"Рейсы Turkish Airlines
, AJet, Pegasus и SunExpress в Иран
, Ирак
, Сирию
, Ливан
и Иорданию
приостановлены с сегодняшнего дня до 9 марта. Конкретно Pegasus отменила рейсы в Иран до 12 марта, а Turkish Airlines - до 20 марта", - сообщил министр в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Остаются приостановленными на неопределенный срок и рейсы турецких компаний в ОАЭ
, Катар
, Кувейт
и Бахрейн
, решение по ним будет приниматься в зависимости от обстановки.
Министр также сообщил, что в турецких аэропортах застряли семь лайнеров иракской авиакомпании, а в Ираке и Иране остаются три самолета турецких компаний.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines пока не определила дату возобновления полетов между Стамбулом
и городами ОАЭ, а приобретенные сейчас билеты будут сразу аннулированы, сообщил ранее РИА Новости источник в авиакомпании