15:05 06.03.2026 (обновлено: 15:29 06.03.2026)
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
в мире, иран, turkish airlines, военная операция сша и израиля против ирана, сирия, ирак
В мире, Иран, Turkish Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сирия, Ирак
СТАМБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress отменили рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию до 9 марта, Turkish Airlines не будет выполнять рейсы в Иран до 20 марта из-за эскалации в регионе, сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Ранее турецкие компании отменили рейсы в пять стран до 6 марта.
"Рейсы Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию приостановлены с сегодняшнего дня до 9 марта. Конкретно Pegasus отменила рейсы в Иран до 12 марта, а Turkish Airlines - до 20 марта", - сообщил министр в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Остаются приостановленными на неопределенный срок и рейсы турецких компаний в ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, решение по ним будет приниматься в зависимости от обстановки.
Министр также сообщил, что в турецких аэропортах застряли семь лайнеров иракской авиакомпании, а в Ираке и Иране остаются три самолета турецких компаний.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines пока не определила дату возобновления полетов между Стамбулом и городами ОАЭ, а приобретенные сейчас билеты будут сразу аннулированы, сообщил ранее РИА Новости источник в авиакомпании
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
5 марта, 22:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
