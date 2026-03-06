Рейтинг@Mail.ru
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"
Футбол
 
22:05 06.03.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу против "Монако". РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:05:00+03:00
2026-03-06T22:05:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
монако
александр головин
футбол, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), монако, александр головин
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Монако, Александр Головин
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"

Вратарь Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"

Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу против "Монако".
В пятницу "ПСЖ" дома сыграет с "Монако", встреча начнется в 22:45 мск. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин остался в запасе.
Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в девятой игре подряд. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 12 матчей. 29-летний Головин может сыграть в 28-й встрече нынешнего сезона.
Перед началом встречи "ПСЖ" с 57 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Монако", набрав 37 баллов, располагается на седьмом месте.
