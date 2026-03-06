https://ria.ru/20260306/safonov-2079138554.html
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу против "Монако". РИА Новости Спорт, 06.03.2026
