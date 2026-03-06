Рейтинг@Mail.ru
08:38 06.03.2026
Пентагон признал преимущество России в применении БПЛА
Российское подразделение "Рубикон" совершило прорыв в области автономных систем для ведения боевых действий, считает американский генерал-майор Стивен Маркс. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, сша, россия, андрей белоусов
В мире, США, Россия, Андрей Белоусов
Здание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российское подразделение "Рубикон" совершило прорыв в области автономных систем для ведения боевых действий, считает американский генерал-майор Стивен Маркс.
Военный выступал на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам. Он отметил, что характер ведения войны претерпевает фундаментальную трансформацию.
«
"Ярким примером является российское подразделение "Рубикон"… "Рубикон" действует вне рамок традиционной доктрины, внедряет новые тактики и обучает своих операторов. Этот пример — не просто новая возможность, это принципиально новая командная структура", - заявил Маркс.
Отчет о слушаниях размещен на сайте комитета.
Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" был создан в октябре 2024 года по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова.
В миреСШАРоссияАндрей Белоусов
 
 
