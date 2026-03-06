https://ria.ru/20260306/rossija-2078969385.html
Россия гарантирует постоянство всех поставок углеводородов, заявил Песков
Россия способна гарантировать постоянство всех законтрактованных поставок углеводородов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
