В РКС прокомментировали идею создания перечня книг, подлежащих маркировке

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Идея создания единого отраслевого перечня книг, которые подлежат маркировке в России, обсуждалась профессиональным сообществом и получила поддержку ключевых игроков книжного рынка РФ, рассказала РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В понедельник на сайте Российского книжного союза ( РКС ) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

Бейлина отметила, что идея создания отраслевого перечня многократно обсуждалась профессиональным сообществом на протяжении года и получила поддержку ключевых игроков рынка. Кроме того, отраслевой перечень не имеет нормативного закрепления и ведется на добровольной основе исключительно в интересах отрасли. "По сути, профессиональное сообщество, сталкиваясь с отсутствием детализированных разъяснений и четких критериев со стороны контролирующих органов, вынуждено создавать собственный механизм саморегулирования для обеспечения единообразной правоприменительной практики", - сказала РИА Новости эксперт РКС.

Она уточнила, что логика отраслевого перечня, опубликованного на сайте РКС, прозрачна: вносить в него книги имеет право издатель, однако любой субъект книжной индустрии, включая розничные магазины, библиотеки, оптовые организации, на всей территории страны получает доступ к актуализированным данным и может предпринять необходимые действия по маркировке экземпляров, чтобы избежать административной ответственности.

"Сейчас мы будем очень внимательно наблюдать за действиями контролирующих ведомств, за формами проверок, критериями, которыми будут руководствоваться и последствиями для отрасли. И, конечно, надеемся на дальнейший конструктивный диалог и совместный поиск компромиссных решений с профильными ведомствами", - заключила Бейлина.