Появились новые подробности в деле о хищениях на белгородских фортификациях

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Десять фигурантов проходят по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.