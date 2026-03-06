Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности в деле о хищениях на белгородских фортификациях - РИА Новости, 06.03.2026
05:25 06.03.2026
Появились новые подробности в деле о хищениях на белгородских фортификациях
Появились новые подробности в деле о хищениях на белгородских фортификациях
2026
происшествия, курская область, украина, белгородская область, владимир базаров
Происшествия, Курская область, Украина, Белгородская область, Владимир Базаров
РИА Новости: в деле о хищении на белгородских фортификациях десять фигурантов

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Десять фигурантов проходят по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу проходят десять обвиняемых", - сказано в материалах.
ПроисшествияКурская областьУкраинаБелгородская областьВладимир Базаров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
