Появились новые подробности в деле о хищениях на белгородских фортификациях

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Десять фигурантов проходят по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу проходят десять обвиняемых", - сказано в материалах.
4 сентября 2025, 04:20
По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей.
Под арест были отправлены Базаров, а также бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая.