Россиянка взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
10:59 06.03.2026 (обновлено: 15:25 06.03.2026)
Россиянка взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Россиянка взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму
Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная стала серебряным призером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит на...
азербайджан, польша, спорт, ски-альпинизм
Азербайджан, Польша, Спорт, Ски-альпинизм
Россиянка взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму

Россиянка Пшеничная взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму

© Фото : @pshenichnayaa_Анастасия Пшеничная
Анастасия Пшеничная - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : @pshenichnayaa_
Анастасия Пшеничная. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная стала серебряным призером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).
Первой стала испанка Нурия Балагер Ногера, которая показала результат 1 час 17 минут 5 секунд. Пшеничная уступила победительнице 8 минут 16,2 секунды. Третьей с отставанием 11.43,1 стала представительница Польши Антонина Ракус.
© Фото предоставлено Анастасией ПшеничнойРоссийская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная (слева) стала серебряным призером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди юниоров
Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная (слева) стала серебряным призером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди юниоров - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото предоставлено Анастасией Пшеничной
Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная (слева) стала серебряным призером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди юниоров
Чемпионат Европы среди юниоров завершится 8 марта. Россияне принимают участие в соревнованиях с флагом и гимном. В четверг Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете.
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
