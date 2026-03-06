Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции
09:55 06.03.2026 (обновлено: 10:11 06.03.2026)
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции
Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани ликвидируют на площади 120 квадратных метров, пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь на месте,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:55:00+03:00
2026-03-06T10:11:00+03:00
происшествия
Краснодарский край, Абинский район, Происшествия
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции

В Краснодарском крае загорелась подстанция, пострадали два человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани ликвидируют на площади 120 квадратных метров, пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь на месте, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции. Пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте, без госпитализации. Площадь пожара в хуторе Бережном составляет 120 квадратных метров, идет его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Краснодарский крайАбинский районПроисшествия
 
 
