https://ria.ru/20260306/pozhar-2078929495.html
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции - РИА Новости, 06.03.2026
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции
Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани ликвидируют на площади 120 квадратных метров, пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь на месте,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:55:00+03:00
2026-03-06T09:55:00+03:00
2026-03-06T10:11:00+03:00
краснодарский край
абинский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
https://ria.ru/20260305/aeroport-2078692601.html
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, абинский район, происшествия
Краснодарский край, Абинский район, Происшествия
В Краснодарском крае произошел пожар на подстанции
В Краснодарском крае загорелась подстанция, пострадали два человека