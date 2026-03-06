https://ria.ru/20260306/posolstvo-2078976221.html
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране - РИА Новости, 06.03.2026
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране
Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:44:00+03:00
2026-03-06T12:44:00+03:00
2026-03-06T13:06:00+03:00
в мире
азербайджан
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078959176.html
азербайджан
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране и генконсульство в Тебризе