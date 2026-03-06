Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране
12:44 06.03.2026 (обновлено: 13:06 06.03.2026)
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране
Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов. РИА Новости, 06.03.2026
Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране

Азербайджан эвакуирует посольство в Тегеране и генконсульство в Тебризе

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран
БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
"Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана. Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - сказал он.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. После этого на заседании совета безопасности президент Азербайджана заявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
Вчера, 11:39
 
