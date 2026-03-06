Рейтинг@Mail.ru
В Польше фермеры начали запасаться топливом из-за роста цен
17:40 06.03.2026
В Польше фермеры начали запасаться топливом из-за роста цен
В Польше фермеры начали запасаться топливом из-за роста цен - РИА Новости, 06.03.2026
В Польше фермеры начали запасаться топливом из-за роста цен
Польские сельхозпроизводители начали активно запасаться топливом из-за ежедневного роста цен, сообщил РИА Новости фермер Славомир, который занимается... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:40:00+03:00
2026-03-06T17:40:00+03:00
В Польше фермеры начали запасаться топливом из-за роста цен

Польские фермеры начали запасаться топливом из-за ежедневного роста цен

ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польские сельхозпроизводители начали активно запасаться топливом из-за ежедневного роста цен, сообщил РИА Новости фермер Славомир, который занимается выращиванием картофеля и свеклы в Подкарпатском воеводстве.
"Цена на топливо с самого начала войны на Ближнем Востоке растет каждый день. Видя это, многие фермеры стараются закупить его заранее и хранить у себя в хозяйствах. Мы понимаем, что в ближайшее время дизель станет еще дороже", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что за последние несколько дней цена литра дизельного топлива на польских АЗС выросла примерно на один злотый (около 0,27 доллара) и на некоторых заправках составляет уже больше семи злотых (около 1,9 доллара).
По словам Славомира, для сельского хозяйства стоимость топлива является одним из ключевых факторов себестоимости продукции, поскольку дизель используется при посевной кампании, обработке полей и сборе урожая.
"В среднем на обработку одного гектара земли уходит около 60–80 литров дизельного топлива, если учитывать все этапы - вспашку, культивацию, посев и другие работы. Поэтому даже небольшое подорожание топлива сразу сильно отражается на расходах фермеров", - рассказал он.
Собеседник агентства предупредил, что подорожание топлива непременно отразится на цене сельхозпродукции.
"Если цены продолжат расти, фермеры будут вынуждены повышать стоимость своей продукции, иначе хозяйства просто не смогут покрывать расходы. В итоге это неизбежно скажется и на ценах в магазинах - продукты питания станут дороже для потребителей", - сказал Славомир.
Он добавил, что подобная практика запасать топливо становится все более распространенной среди фермерских хозяйств в разных регионах страны, поскольку "расходы на топливо напрямую влияют на рентабельность аграрного производства".
