Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с социальными координаторами Госфонда "Защитники Отечества" и поблагодарил их за поддержку ветеранов СВО и их семей, сообщает пресс-служба облправительства.

Встреча прошла накануне Международного женского дня. Почти 80% соцкоординаторов – это женщины. Они персонально сопровождают ветеранов спецоперации, родственников и семьи бойцов, помогая решать широкий круг вопросов – от помощи с оформлением документов и получения социальных выплат до переобучения и трудоустройства. Всего в Подмосковье 91 соцкоординатор, они работают в каждом муниципалитете.

"Работа соцкоординаторов очень важна. Я хочу пожелать, чтобы источник вашей энергии, направленной на добрые дела, не иссякал. Знаю, что у каждой из присутствующих здесь своя личная история, связанная с СВО. У кого-то или сын, или муж, или близкий человек защищает Родину или только вернулся с передовой, кто-то занимается гуманитарной миссией. Поэтому в вашем лице я хочу сказать самые добрые слова всем нашим соцкоординаторам, волонтерам", - привели в пресс-службе слова Воробьева.

Подмосковный филиал Госфонда "Защитники Отечества" в Красногорске начал работу в июне 2023 года, с первых дней в его работу включились социальные координаторы. Во многом благодаря им в Подмосковье выстроена эффективная система сопровождения героев СВО. Практически все обращения, поступившие в филиал Госфонда "Защитники Отечества", уже отработаны.

Важное направление работы – адаптация ветеранов к мирной жизни. Это обустройство жилья: система "умный дом", специализированное рабочее место, адаптированные кухня, дверной блок, пандусы. Ветеранов обеспечивают современными средствами реабилитации – от спортивных протезов и "умных тростей" до многофункциональных кресел-колясок и тренажеров. На базе реабилитационного центра "Ясенки" организована программа обучения вождению на автомобилях с ручным управлением.