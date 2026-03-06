Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2026
Новости Подмосковья
 
17:41 06.03.2026
Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда "Защитники Отечества"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с социальными координаторами Госфонда "Защитники Отечества" и поблагодарил их за поддержку ветеранов... РИА Новости, 06.03.2026
Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда "Защитники Отечества"

Соцкоординаторов в Подмосковье поблагодарили за помощь ветеранам СВО

© Фото предоставлено Правительством Московской области Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда "Защитники Отечества"
© Фото предоставлено Правительством Московской области
Воробьев поблагодарил соцкоординаторов Госфонда "Защитники Отечества"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с социальными координаторами Госфонда "Защитники Отечества" и поблагодарил их за поддержку ветеранов СВО и их семей, сообщает пресс-служба облправительства.
Встреча прошла накануне Международного женского дня. Почти 80% соцкоординаторов – это женщины. Они персонально сопровождают ветеранов спецоперации, родственников и семьи бойцов, помогая решать широкий круг вопросов – от помощи с оформлением документов и получения социальных выплат до переобучения и трудоустройства. Всего в Подмосковье 91 соцкоординатор, они работают в каждом муниципалитете.
"Работа соцкоординаторов очень важна. Я хочу пожелать, чтобы источник вашей энергии, направленной на добрые дела, не иссякал. Знаю, что у каждой из присутствующих здесь своя личная история, связанная с СВО. У кого-то или сын, или муж, или близкий человек защищает Родину или только вернулся с передовой, кто-то занимается гуманитарной миссией. Поэтому в вашем лице я хочу сказать самые добрые слова всем нашим соцкоординаторам, волонтерам", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Подмосковный филиал Госфонда "Защитники Отечества" в Красногорске начал работу в июне 2023 года, с первых дней в его работу включились социальные координаторы. Во многом благодаря им в Подмосковье выстроена эффективная система сопровождения героев СВО. Практически все обращения, поступившие в филиал Госфонда "Защитники Отечества", уже отработаны.
Важное направление работы – адаптация ветеранов к мирной жизни. Это обустройство жилья: система "умный дом", специализированное рабочее место, адаптированные кухня, дверной блок, пандусы. Ветеранов обеспечивают современными средствами реабилитации – от спортивных протезов и "умных тростей" до многофункциональных кресел-колясок и тренажеров. На базе реабилитационного центра "Ясенки" организована программа обучения вождению на автомобилях с ручным управлением.
"Фонд "Защитники Отечества" постоянно совершенствует свою работу, чтобы упростить доступ к мерам социальной поддержки и найти новые способы поддержки героев. Это и пилотный проект по открытию дополнительных отделений (Реутов, Лобня, Ногинск), и возможность получения мер прямо рядом с домом – в МФЦ. А благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом "Подари Любовь Миру" ветераны с ограниченными возможностями здоровья получили возможность бесплатно заняться дайвингом, прыжками с парашютом, поучаствовать в тематических фотосессиях", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)РеутовКрасногорск
 
 
