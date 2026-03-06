https://ria.ru/20260306/podmoskove-2078884333.html
На Каширском шоссе в Подмосковье загорелся бензовоз
Бензовоз горел на Каширском шоссе в Подмосковье, причины возгорания устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости, 06.03.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
