На Каширском шоссе в Подмосковье загорелся бензовоз
01:05 06.03.2026
На Каширском шоссе в Подмосковье загорелся бензовоз
Бензовоз горел на Каширском шоссе в Подмосковье, причины возгорания устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости, 06.03.2026
На Каширском шоссе в Подмосковье загорелся бензовоз

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили МЧС
Автомобили МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобили МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бензовоз горел на Каширском шоссе в Подмосковье, причины возгорания устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"На 65-м километре Каширского шоссе горел бензовоз. Возгорание потушено", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Автомобиль пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме
3 марта, 14:32
 
Заголовок открываемого материала