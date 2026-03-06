Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 06.03.2026
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа
Украинский военнослужащий Игорь Сидляк, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр" на красноармейском направлении, обвинил Владимира Зеленского в... РИА Новости, 06.03.2026
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа

Пленный Сидляк обвинил Зеленского в нежелании двигаться к миру

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Сидляк, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр" на красноармейском направлении, обвинил Владимира Зеленского в том, что он не хочет двигаться в мирном направлении, а только уничтожает свой народ.
"Владимир Зеленский ничего не думает, сколько людей ушло на мясо. Тупо молодые люди уходят на мясо, уходят, уходят и уходят. Почему они не думают какое-то перемирие делать? Давно уже Владимир Путин согласовал перемирие, а вы не хотите, и только уничтожаете и уничтожаете свой народ", - сказал Сидляк.
Насильно мобилизованный Сидляк добавил, что подготовка, которую он проходил в течение 52 дней, ему никак не помогла.
Он рассказал, что дорога от пункта временной дислокации до позиции заняла у него с сослуживцами четыре дня. После прихода "на какую-то ферму" они получили указание ждать в подвале дальнейшей команды.
В конце концов их нашёл российский военнослужащий, проверил все подвалы и "норки", в которых прятались украинские военнослужащие, уточнил их количество и велел всем выходить и сдаваться в плен.
Военнопленный ВСУ
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым
4 марта, 10:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
