https://ria.ru/20260306/plennyy-2078933973.html
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа
Украинский военнослужащий Игорь Сидляк, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр" на красноармейском направлении, обвинил Владимира Зеленского в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:15:00+03:00
2026-03-06T10:15:00+03:00
2026-03-06T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260304/plennyy-2078383923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа
Пленный Сидляк обвинил Зеленского в нежелании двигаться к миру
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Сидляк, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр" на красноармейском направлении, обвинил Владимира Зеленского в том, что он не хочет двигаться в мирном направлении, а только уничтожает свой народ.
"Владимир Зеленский
ничего не думает, сколько людей ушло на мясо. Тупо молодые люди уходят на мясо, уходят, уходят и уходят. Почему они не думают какое-то перемирие делать? Давно уже Владимир Путин
согласовал перемирие, а вы не хотите, и только уничтожаете и уничтожаете свой народ", - сказал Сидляк.
Насильно мобилизованный Сидляк добавил, что подготовка, которую он проходил в течение 52 дней, ему никак не помогла.
Он рассказал, что дорога от пункта временной дислокации до позиции заняла у него с сослуживцами четыре дня. После прихода "на какую-то ферму" они получили указание ждать в подвале дальнейшей команды.
В конце концов их нашёл российский военнослужащий, проверил все подвалы и "норки", в которых прятались украинские военнослужащие, уточнил их количество и велел всем выходить и сдаваться в плен.