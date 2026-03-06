МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Сидляк, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр" на красноармейском направлении, обвинил Владимира Зеленского в том, что он не хочет двигаться в мирном направлении, а только уничтожает свой народ.

Владимир Зеленский ничего не думает, сколько людей ушло на мясо. Тупо молодые люди уходят на мясо, уходят, уходят и уходят. Почему они не думают какое-то перемирие делать? Давно уже Владимир Путин согласовал перемирие, а вы не хотите, и только уничтожаете и уничтожаете свой народ", - сказал Сидляк.

Насильно мобилизованный Сидляк добавил, что подготовка, которую он проходил в течение 52 дней, ему никак не помогла.

Он рассказал, что дорога от пункта временной дислокации до позиции заняла у него с сослуживцами четыре дня. После прихода "на какую-то ферму" они получили указание ждать в подвале дальнейшей команды.