Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Формула-1
 
10:21 06.03.2026
Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии
Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии
Австралиец Оскар Пиастри из "Макларена" показал лучшее время во второй свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который... РИА Новости Спорт, 06.03.2026

австралия
мельбурн
австралия, мельбурн, оскар пиастри, джордж расселл, мерседес, астон мартин, фернандо алонсо, макларен
Формула-1, Австралия, Мельбурн, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Мерседес, Астон Мартин, Фернандо Алонсо, Макларен, Спорт
Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии

Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

Австралийский пилот Формулы-1 Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Австралийский пилот "Формулы-1" Оскар Пиастри. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Австралиец Оскар Пиастри из "Макларена" показал лучшее время во второй свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
Время Пиастри - 1 минута 19,729 секунды, он преодолел 25 кругов. Вторым стал итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли (отставание - 0,214 секунды). Третье место занял его партнер по команде британец Джордж Расселл (+0,320).
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл из команды "Астон Мартин", которая испытывает проблемы с аномальной вибрацией силовых установок, проехали 17 и 13 кругов соответственно, заняв последние два места.
Третий тренировочный заезд и квалификация к воскресной гонке пройдут в субботу.
Испанский пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Астон Мартин" ограничит участие Алонсо и Стролла в Гран-при Австралии
5 марта, 11:57
 
Формула-1 Австралия Мельбурн Оскар Пиастри Джордж Расселл Мерседес Астон Мартин Фернандо Алонсо Макларен
 
