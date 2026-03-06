https://ria.ru/20260306/piastri-2078935548.html
Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии
Австралиец Оскар Пиастри из "Макларена" показал лучшее время во второй свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
формула-1
австралия
мельбурн
оскар пиастри
джордж расселл
мерседес
астон мартин
фернандо алонсо
австралия, мельбурн, оскар пиастри, джордж расселл, мерседес, астон мартин, фернандо алонсо, макларен, спорт
Формула-1, Австралия, Мельбурн, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Мерседес, Астон Мартин, Фернандо Алонсо, Макларен, Спорт
