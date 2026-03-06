https://ria.ru/20260306/peskov-2078969296.html
Песков рассказал о взаимодействии с Индией и Китаем в энергетике
Песков рассказал о взаимодействии с Индией и Китаем в энергетике - РИА Новости, 06.03.2026
Песков рассказал о взаимодействии с Индией и Китаем в энергетике
РФ продолжает взаимодействовать с Индией и Китаем, в том числе в области энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
индия
в мире
китай
россия
дмитрий песков
