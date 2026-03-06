Рейтинг@Mail.ru
Россияне приехали на Паралимпиаду не за смартфонами, заявила тренер
13:56 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/paralimpiytsy-2078996009.html
Россияне приехали на Паралимпиаду не за смартфонами, заявила тренер
паралимпийские игры
ирина громова
вокруг спорта
https://ria.ru/20260306/ipc-2078994961.html
паралимпийские игры, ирина громова, вокруг спорта
Паралимпийские игры, Ирина Громова, Вокруг спорта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Спортсмены сборной России приехали на Паралимпиаду в Италию не за смартфонами, которые выдают атлетам, участвующим в Играх, заявила РИА Новости старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Российские паралимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем атлетам на зимних Паралимпийских играх в Италии. Аналогичная ситуация была на Олимпиаде-2026.
«
"Смартфоны нашим спортсменам, конечно, не выдали. Но мы и не за этими смартфонами приехали", - сказала Громова.
Церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
Вчера, 13:54
 
Паралимпийские игры, Ирина Громова, Вокруг спорта
 
