Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
22:23 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079140973.html
Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети
Античный амфитеатр Арена-ди-Верона, принимающий церемонию открытия зимних Паралимпийских игр в Италии, после начала мероприятия оказался заполнен на две трети,... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:23:00+03:00
2026-03-06T22:23:00+03:00
спорт
италия
серджо маттарелла
джорджа мелони
паралимпийские игры
италия
спорт, италия, серджо маттарелла, джорджа мелони, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Серджо Маттарелла, Джорджа Мелони, Паралимпийские игры
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Античный амфитеатр Арена-ди-Верона, принимающий церемонию открытия зимних Паралимпийских игр в Италии, после начала мероприятия оказался заполнен на две трети, передает корреспондент РИА Новости.
Наибольшая плотность зрителей наблюдается на трибунах с боковым видом. Билеты туда стоили 100 и 300 евро. Самые крупные "проплешины" видны на центральных трибунах напротив сцены, билеты на них перед церемонией продавались за 650 евро.
На церемонии присутствуют президент Итальянской республики Серджо Маттарелла и премьер страны Джорджа Мелони.
Паралимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян.
СпортИталияСерджо МаттареллаДжорджа МелониПаралимпийские игры
 
