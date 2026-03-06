https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079140973.html
Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети
Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети
Античный амфитеатр Арена-ди-Верона, принимающий церемонию открытия зимних Паралимпийских игр в Италии, после начала мероприятия оказался заполнен на две трети,... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:23:00+03:00
2026-03-06T22:23:00+03:00
2026-03-06T22:23:00+03:00
спорт
италия
серджо маттарелла
джорджа мелони
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079138085_0:400:2929:2048_1920x0_80_0_0_a4e6aaba555a2dd303473a6508a471c4.jpg
https://ria.ru/20260228/delegatsija-2077345880.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079138085_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_7da4d91d8ed11503b540e4772b1c0b20.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, серджо маттарелла, джорджа мелони, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Серджо Маттарелла, Джорджа Мелони, Паралимпийские игры
Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети
Амфитеатр Арена-ди-Верона на открытии Паралимпиады заполнился на две трети