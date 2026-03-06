https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079140689.html
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду
Зрителям церемонии открытия зимней Паралимпиады нельзя проносить на трибуны веронской арены напитки, еду и пауэрбанки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Зрителям церемонии открытия зимней Паралимпиады нельзя проносить на трибуны веронской арены напитки, еду и пауэрбанки, передает корреспондент РИА Новости.
Чтобы попасть на свои места перед началом церемонии, зрителям нужно пройти три этапа контроля, причем на первых двух полиция и волонтеры проверяют наличие билетов. Затем зрители проходят через рамку металлодетектора с проверкой содержимого карманов.
Ни один из волонтеров, опрошенных РИА Новости, не смог ответить на вопрос, почему на трибуны нельзя принести дополнительные аккумуляторы для телефонов.
Паралимпиада-2026 проходит в Италии
с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян.