Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
22:21 06.03.2026
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду
Зрителям церемонии открытия зимней Паралимпиады нельзя проносить на трибуны веронской арены напитки, еду и пауэрбанки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026
спорт, италия, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Паралимпийские игры
Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду

На церемонию открытия Паралимпиады запретили проносить напитки, еду и пауэрбанки

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады - 2026
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Зрителям церемонии открытия зимней Паралимпиады нельзя проносить на трибуны веронской арены напитки, еду и пауэрбанки, передает корреспондент РИА Новости.
Чтобы попасть на свои места перед началом церемонии, зрителям нужно пройти три этапа контроля, причем на первых двух полиция и волонтеры проверяют наличие билетов. Затем зрители проходят через рамку металлодетектора с проверкой содержимого карманов.
Ни один из волонтеров, опрошенных РИА Новости, не смог ответить на вопрос, почему на трибуны нельзя принести дополнительные аккумуляторы для телефонов.
Паралимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
28 февраля, 09:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
