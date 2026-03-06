Зрителям церемонии открытия Паралимпиады запретили проносить напитки и еду

ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Зрителям церемонии открытия зимней Паралимпиады нельзя проносить на трибуны веронской арены напитки, еду и пауэрбанки, передает корреспондент РИА Новости.

Чтобы попасть на свои места перед началом церемонии, зрителям нужно пройти три этапа контроля, причем на первых двух полиция и волонтеры проверяют наличие билетов. Затем зрители проходят через рамку металлодетектора с проверкой содержимого карманов.

Ни один из волонтеров, опрошенных РИА Новости, не смог ответить на вопрос, почему на трибуны нельзя принести дополнительные аккумуляторы для телефонов.